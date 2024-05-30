Умеров анонсировал решение правительства о дополнительных 370 млрд грн на закупку вооружения — Finance.ua
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Умеров анонсировал решение правительства о дополнительных 370 млрд грн на закупку вооружения

Казна и Политика
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Умеров анонсировал решение правительства о дополнительных 370 млрд грн на закупку вооружения
Умеров анонсировал решение правительства о дополнительных 370 млрд грн на закупку вооружения
Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетили прифронтовые участки на харьковском направлении, где продолжаются тяжелые бои, глава Минобороны анонсировал решение правительства о дополнительных 370 млрд грн на закупку вооружения.
«Вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским постоянно проводим работу в прифронтовых регионах. Общаясь на местах с командирами бригад, здесь лучше всего ощущаются все потребности наших военных, на которые пытаемся реагировать немедленно», — написал Умеров в Facebook.
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Министр добавил, что они изучают новые возможности поддержки предприятий украинского ОПК для обеспечения логистических нужд войск и своевременной отгрузки необходимого вооружения. Также продолжается работа над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения.
«На днях посетил харьковское направление, где продолжаются тяжелые бои, однако наши защитники активно противодействуют врагу, нанося ему потери в живой силе и технике. Понимаем намерения противника. Ситуацию контролируем. Заслушал доклад по оперативной обстановке в регионе от командиров бригад, сдерживающих на этом направлении усилия противника», — рассказал Умеров.
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Кроме того, он провел продуктивную встречу с руководством области и СБУ, обсудили текущую ситуацию и пути ее улучшения.
«Продолжаем укреплять позиции и делать все возможное для защиты нашей Родины», — написал министр.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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