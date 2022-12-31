Уменьшение предложения, снижение спроса и рост цен: как изменился рынок недвижимости в 2023 году — Finance.ua
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Уменьшение предложения, снижение спроса и рост цен: как изменился рынок недвижимости в 2023 году

Недвижимость
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Уменьшение предложения, снижение спроса и рост цен: как изменился рынок недвижимости в 2023 году
Уменьшение предложения, снижение спроса и рост цен: как изменился рынок недвижимости в 2023 году
В течение трех кварталов 2022 года застройщики начали строить 68 тысяч новых квартир, что примерно вдвое меньше, чем в прошлом году. Девелоперы завершают начатые застройки, но не спешат приступать к новым, что может привести к дефициту нового жилья в ближайшие годы.
Об этом свидетельствуют данные «ЛУН».
Кроме того, спрос на недвижимость также в среднем снизился вдвое в регионах, где не ведутся активные боевые действия. В Киеве этот показатель составляет 45% от февральского, во Львове — 54%, в Одессе — 43%, в Ужгороде — 68%, в Днепре — 57%.
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Число продаж еще больше сократилось, до 114 тыс. сделок, что втрое меньше по сравнению с тремя последними кварталами 2021 года.
Что касается стоимости, то при инвестиции в строительство средняя цена на самые дешевые «однушки» выросла в гривне во всех регионах страны, в том числе в Киеве — до 2,33 млн (+66%), Львове — 2,07 млн ​​(+ 57%), Одессе — 1,54 млн (+70%).
Дорогим жильем от застройщиков остается столица, где в премиум-классе просят уже 132 800 грн за 1 кв. м. С февраля стоимость выросла на 69%.
В комфорт-классе стоимость квадратного метра составляет:
  • в Киеве — в среднем 37 000 грн (+37% в год);
  • во Львове — 38 300 (+60%);
  • в Одессе — 35 900 (+56%);
  • в Днепре — 33 100 (+44%);
  • в Полтаве — 30 000 грн за метр (+37%).
Больше всего квартир сдали в Киеве — 13 200. Далее идут Киевская область — 7200, Львов — 3800, Одесса — 2300, Ивано-Франковск — 1600, Хмельницкий — 940, Луцк — 880. Меньше всего жилья ввели в эксплуатацию в Николаеве — 40.
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«Для частного сектора одним из главных препятствий в приобретении жилья сегодня является неуверенность в собственном будущем. Согласно социсследованиям, только 25% украинцев стабильно чувствуют себя в безопасности. 81% получают заработную плату, но только 33% уверены в ней в будущем. Динамика обновления рынка недвижимости, как и самой экономики страны, сегодня напрямую зависит от успехов ВСУ», — отметил маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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