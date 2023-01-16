«Умеете ли вы инвестировать?»: Finance.ua определил победителей теста — Finance.ua
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«Умеете ли вы инвестировать?»: Finance.ua определил победителей теста

Личные финансы
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«Умеете ли вы инвестировать?»: Finance.ua определил победителей теста
«Умеете ли вы инвестировать?»: Finance.ua определил победителей теста
Друзья, накануне 2023 года портал Finance.ua вместе с друзьями из Академии Минфин создали для вас небольшой тест, который проверял, умеете ли вы инвестировать?

Вот этот тест.

Напомним, представители Академии Минфин специализируются на обучающих программах по инвестированию в ОВГЗ, IPO, «крипту», антикризисных инвестициях и другом. Цель Академии — помогать вам разбираться в инвестиционных инструментах и повышать уровень финансовой грамотности своих студентов.
А еще мы договаривались с Академией, что все читатели Finance.ua, которые пройдут наш тест, примут участие в розыгрыше трех курсов с бесплатным доступом к знаниям и урокам Академии Минфин. Что ж, мы выполняем наше обещание и уже сегодня подводим итоги!
Результаты розыгрыша:
Мы поздравляем победителей, и уже в ближайшее время Академия Минфин свяжется с вами, и вы сможете забрать свои призы!
В то же время мы не хотим, чтобы другие остались без подарков! Те, кто обратятся в отдел заботы Академии Минфин с промокодом «Finance» — получат специальные условия для обучения в Академии и пакет полезных инвестиционных материалов.
На этом мы не останавливаемся, поэтому следите за новостями, продолжение следует... 🚀
По материалам:
Finance.ua
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