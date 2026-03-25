Улютин представил модель доступного жилья для украинцев

Недвижимость
Украина внедряет модель социальной аренды жилья. Речь идет о механизме, при котором государство сможет выкупать жилье и предоставлять его в доступную аренду тем семьям, которые не могут позволить себе коммерческие варианты.
Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин на международной конференции Wilton Park, состоявшейся в городе Креммен (Германия).
По его словам, такой подход позволит сформировать доступ к жилью как социальную услугу — инструмент интеграции, поддержки семей и экономической активизации.
«В то же время это постоянное решение, позволяющее использовать государственные ресурсы так, чтобы помочь как можно большему количеству людей и формировать долгосрочный жилищный фонд», — отметил Улютин.

Человекоцентричный подход к восстановлению Украины

Во время своего выступления министр отметил важность социального аспекта восстановления Украины.
Он отметил, что без человекоцентричного подхода к восстановлению существует риск создать инфраструктуру без людей, которые обеспечивают функционирование экономики.
«Восстановление Украины — это, прежде всего, о людях. О создании условий, в которых можно жить, работать и воспитывать детей. Если планирование восстановления сосредотачивается только на инфраструктуре, мы рискуем отстроить города без восстановления общин. Именно поэтому социальное восстановление должно рассматриваться не как параллельное направление, а как ключевой элемент стратегии восстановления Украины», — сказал Улютин.
Министр также отметил, что жилье нельзя рассматривать только как вопрос восстановления, ведь оно находится на пересечении социальной политики, экономического восстановления и демографической устойчивости и является платформой для интеграции.

Что известно о программе развития социального жилья в Украине

Ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство социальной политики Украины совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) работает над запуском пилотной программы по развитию социального жилья. Ее объем составит €100 млн, а реализовывать программу в нескольких регионах страны.
Программа предусматривает создание качественного, доступного и финансово устойчивого жилья для уязвимых категорий населения, в частности, для внутренне перемещенных лиц. Кроме того, €6 млн будут направлены на техническую помощь — экспертную поддержку, обучение и консультации.
В Верховной Раде уже готовятся к принятию законопроекта, который позволит украинским семьям тратить на аренду жилья не более 25−30% дохода. Для некоторых категорий граждан государство может принять расходы на себя полностью. Семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут арендовать государственное или коммунальное жилье по ставке, не превышающей трети их дохода.
