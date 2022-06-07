Укрзализныця завершит год с убытком, потому что лишена доступа к прибыли — Лещенко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрзализныця завершит год с убытком, потому что лишена доступа к прибыли — Лещенко

Сегодня 10:27Фондовый рынок
52
Укрзализныця завершит год с убытком, потому что лишена доступа к прибыли — ЛещенкоУкрзализныця завершит год с убытком, потому что лишена доступа к прибыли — Лещенко
«Укрзализныця» завершит год с убытком, поскольку лишена доступа к прибыли: грузовые перевозки существенно упали. После 24 февраля убытки измеряются «достаточно большими числами».
Об этом в эфире «24 канала» заявил член наблюдательного совета УЗ, советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.
Читайте также
«Компания завершит год с убытком, потому что лишена доступа к прибыли. А прибыль — это грузовые перевозки, обеспечиваемые грузами железной руды и зерна в порты. Порты не функционируют, соответственно, эти перевозки существенно упали. 2021 год мы завершили с прибылью в 0,5 млрд грн, на этот год были планы на 2 млрд грн, думая, что он пойдет в обычном режиме: наращивание перевозок, реформирование. Первый месяц завершили с прибылью, до 24 февраля прибыль накапливалась. Но, конечно, после 24 февраля убытки измеряются достаточно большими числами», — сказал Лещенко.
Читайте также
При этом убытки, причиненные компании, по его словам, довольно велики, но озвучить цифру — значит создать дополнительное давление на компанию.
«Сумма убытков объясняется тем, что грузовые перевозки уменьшаются, а пассажирские в течение всего периода первых месяцев войны были бесплатными как эвакуационные рейсы», — пояснил он.
Место для вашей рекламы
По его словам, поскольку «Укрзализныця» является национальным перевозчиком, осуществляющим большое количество грузоперевозок в стране, компания не останется без господдержки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.