«Компания завершит год с убытком, потому что лишена доступа к прибыли. А прибыль — это грузовые перевозки, обеспечиваемые грузами железной руды и зерна в порты. Порты не функционируют, соответственно, эти перевозки существенно упали. 2021 год мы завершили с прибылью в 0,5 млрд грн, на этот год были планы на 2 млрд грн, думая, что он пойдет в обычном режиме: наращивание перевозок, реформирование. Первый месяц завершили с прибылью, до 24 февраля прибыль накапливалась. Но, конечно, после 24 февраля убытки измеряются достаточно большими числами», — сказал Лещенко.