Укрзализныця завершит год с убытком, потому что лишена доступа к прибыли — Лещенко

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Укрзализныця завершит год с убытком, потому что лишена доступа к прибыли — Лещенко

«Укрзализныця» завершит год с убытком, поскольку лишена доступа к прибыли: грузовые перевозки существенно упали. После 24 февраля убытки измеряются «достаточно большими числами».

Об этом в эфире «24 канала» заявил член наблюдательного совета УЗ, советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

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«Компания завершит год с убытком, потому что лишена доступа к прибыли. А прибыль — это грузовые перевозки, обеспечиваемые грузами железной руды и зерна в порты. Порты не функционируют, соответственно, эти перевозки существенно упали. 2021 год мы завершили с прибылью в 0,5 млрд грн, на этот год были планы на 2 млрд грн, думая, что он пойдет в обычном режиме: наращивание перевозок, реформирование. Первый месяц завершили с прибылью, до 24 февраля прибыль накапливалась. Но, конечно, после 24 февраля убытки измеряются достаточно большими числами», — сказал Лещенко.

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При этом убытки, причиненные компании, по его словам, довольно велики, но озвучить цифру — значит создать дополнительное давление на компанию.

«Сумма убытков объясняется тем, что грузовые перевозки уменьшаются, а пассажирские в течение всего периода первых месяцев войны были бесплатными как эвакуационные рейсы», — пояснил он.

По его словам, поскольку «Укрзализныця» является национальным перевозчиком, осуществляющим большое количество грузоперевозок в стране, компания не останется без господдержки.

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