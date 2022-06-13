«Укрзализныця» запустила в Перемышль два новых поезда — Finance.ua
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«Укрзализныця» запустила в Перемышль два новых поезда

Сегодня 06:48Личные финансы
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Укрзализныця отправила в первые рейсы два новых поезда в Перемышль.
Об этом сообщается на сайте компании.
«Железнодорожники реагируют на увеличенный спрос пассажиров на поезда из-за границы в Украину, ведь только за последний месяц по железной дороге в Украину вернулось около 50 000 наших граждан, и мы наблюдаем рост тенденции на возвращение», — сказано в сообщении.
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Как отмечается, 12 июня Укрзализныця отправила в первые рейсы два новых поезда в Перемышль — из Киева и Запорожья.
Поезд № 53/54 Киев — Перемышль — Киев отправляется в 19:48 и прибывает в Перемышль на следующий день в 07:21. В обратном направлении поезд отправляется в 18:39 и прибывает в Киев в 09:21.
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Поезд № 31/32 Запорожье — Перемышль — Запорожье отправляется из Запорожья в 15:30, будет останавливаться в Днепре в 17:33, и прибывает в Перемышль в 12:50. Из Перемышля поезд отправляется в 16:00, останавливается в Днепре в 13:26 и прибывает в Запорожье в 15:51.
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По материалам: Finance.ua
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