«Укрзализныця» запустила в Перемышль два новых поезда — Finance.ua

«Железнодорожники реагируют на увеличенный спрос пассажиров на поезда из-за границы в Украину, ведь только за последний месяц по железной дороге в Украину вернулось около 50 000 наших граждан, и мы наблюдаем рост тенденции на возвращение», — сказано в сообщении.
Поезд № 31/32 Запорожье — Перемышль — Запорожье отправляется из Запорожья в 15:30, будет останавливаться в Днепре в 17:33, и прибывает в Перемышль в 12:50. Из Перемышля поезд отправляется в 16:00, останавливается в Днепре в 13:26 и прибывает в Запорожье в 15:51.
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