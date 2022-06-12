Тысячи украинских беженцев нашли работу в Польше: сколько зарабатывают — Finance.ua

Тысячи украинских беженцев нашли работу в Польше: сколько зарабатывают

Сегодня 09:45 — Личные финансы

185 тысяч украинских беженцев уже начали работать в Польше с начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает Schengenvisainfo.com.

Европейская комиссия объявила, что около 185 000 украинских беженцев уже нашли работу в Польше по упрощенным процедурам, которые стали возможными благодаря специальным нормам, установленным в стране.

Украинским беженцам предоставляют право на трудоустройство, даже если у них нет разрешения на работу или номера PESEL, сообщает издание.

«Беженцы из Украины могут начать работать, если их работодатель проинформирует местную службу занятости о приеме на работу в течение 14 дней», — говорится в заявлении.

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По данным Еврокомиссии, половина беженцев нашли работу в четырех из 16 польских воеводств: Мазовецком, Нижнесилезском, Великопольском и Лодзинском. Женщины также составляют большинство новых сотрудников — около 135 000 человек.

В европейском ведомстве отметили, что в будущем новые постановления позволят лучше контролировать то, чтобы украинцам «гарантировали адекватные стандарты работы».

Какие зарплаты в Польше предлагают украинцам

Дефицит кадров наблюдается во многих сферах страны. К примеру, много предложений по вакансиям — в фермерских и садовых хозяйствах страны, куда приглашают работать украинцев.

Так, в пригороде Вроцлава приглашают семейную пару сезонных работников для сада, где обещают платить 16 злотых в час (работать нужно 10 часов в день, 5-6 дней в неделю). Минимально в месяц можно заработать 3200 злотых (22400 гривен). За жилье высчитывают 200 злотых в месяц.

В два раза больше можно заработать на ферме дояркой — от 4500 до 5000 злотых (до 35 тысяч гривен). Жилье обещают бесплатное.

Массажистам в отелях предлагают вакансии с зарплатой около 5000 злотых, в реабититационных центрах — с медицинским образованием -примерно 6000 злотых (42 тысяч гривен) при полной занятости.

Зарплаты поваров и помощников поваров в ресторанной сфере Польши — до 12 тысяч злотых в месяц (84 тысячи гривен или 1770 евро). Больше зарабатывают те, кто говорит по-польски на хорошем уровне.

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