Тысячи украинских беженцев нашли работу в Польше: сколько зарабатывают — Finance.ua

По данным Еврокомиссии, половина беженцев нашли работу в четырех из 16 польских воеводств: Мазовецком, Нижнесилезском, Великопольском и Лодзинском. Женщины также составляют большинство новых сотрудников — около 135 000 человек.
В европейском ведомстве отметили, что в будущем новые постановления позволят лучше контролировать то, чтобы украинцам «гарантировали адекватные стандарты работы».
Какие зарплаты в Польше предлагают украинцам
Дефицит кадров наблюдается во многих сферах страны. К примеру, много предложений по вакансиям — в фермерских и садовых хозяйствах страны, куда приглашают работать украинцев.
Так, в пригороде Вроцлава приглашают семейную пару сезонных работников для сада, где обещают платить 16 злотых в час (работать нужно 10 часов в день, 5-6 дней в неделю). Минимально в месяц можно заработать 3200 злотых (22400 гривен). За жилье высчитывают 200 злотых в месяц.
В два раза больше можно заработать на ферме дояркой — от 4500 до 5000 злотых (до 35 тысяч гривен). Жилье обещают бесплатное.
Массажистам в отелях предлагают вакансии с зарплатой около 5000 злотых, в реабититационных центрах — с медицинским образованием -примерно 6000 злотых (42 тысяч гривен) при полной занятости.
Зарплаты поваров и помощников поваров в ресторанной сфере Польши — до 12 тысяч злотых в месяц (84 тысячи гривен или 1770 евро). Больше зарабатывают те, кто говорит по-польски на хорошем уровне.