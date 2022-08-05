Укрзализныця запустила оплату билетов через Apple Pay — Finance.ua

Укрзализныця запустила оплату билетов через Apple Pay Сегодня 17:16 — Личные финансы

Укрзализныця запустила оплату билетов через Apple Pay

Укрзализныця запустила оплату билетов в чат-боте Apple Messages через Apple Pay.

В официальном чат-боте Укрзализныци в Apple Messages стала доступна оплата билетов с помощью Apple Pay. После оплаты билет можно добавить в кошелек Apple Passkit, кроме того, в Apple Messages доступен онлайн-чат со службой поддержки.

Для запуска Apple Messages нужно нажать иконку «Сообщения» на сайте Укрзализныци. Мгновенно откроется диалоговое окно для покупки билетов через Apple Pay или общение с оператором службы поддержки.

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Apple Messages доступен для пользователей и бизнесов по всему миру на 1,65 млрд устройств Apple и интегрирован с приложением «Сообщения», а также нативными функциями и сервисами iOS.

«Помимо Apple Messages, наша бот-платформа Corezoid поддерживает работу с Google Business Messages, Viber, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp for Business, Line, WeChat, Control.events и любыми другими платформами с открытыми API. Работа с мессенджерами — это хороший первый шаг на пути построения „цифрового ядра“ на базе Corezoid», — говорит Ольга Худик, руководитель по развитию бизнеса в Middleware.

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