Укрзализныця запустила новый поезд в Варшаву — Finance.ua

Укрзализныця запустила новый поезд в Варшаву Сегодня 17:33 — Личные финансы

Укрзализныця запустила новый поезд в Варшаву

«Укрзализныця» запустила новый поезд из Равы-Русской в ​​Варшаву.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд будет курсировать ежедневно и будет перевозить в общей сложности 500 пассажиров в обоих направлениях.

«Это альтернативное железнодорожное сообщение со столицей Польши. Этот поезд сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в оба направления. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов», — говорится в сообщении.

Читайте также Укрзализныця меняет маршруты поездов: перечень изменений

Также Укрзализныця ожидает, когда Польша согласится открыть между Киевом и Варшавой еще один дополнительный маршрут.

«Ожидаем также от польских коллег согласования открытия между Киевом и Варшавой дополнительного маршрута поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита. В мае 2023 года такой поезд уже выполнил тестовое курсирование», — говорится в сообщении.

Запуск этого маршрута позволит в 2−3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между столицами двух стран.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.