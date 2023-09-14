Укрзализныця запустила новый поезд в Варшаву — Finance.ua
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Укрзализныця запустила новый поезд в Варшаву

Личные финансы
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Укрзализныця запустила новый поезд в Варшаву
Укрзализныця запустила новый поезд в Варшаву
«Укрзализныця» запустила новый поезд из Равы-Русской в ​​Варшаву.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Поезд будет курсировать ежедневно и будет перевозить в общей сложности 500 пассажиров в обоих направлениях.
«Это альтернативное железнодорожное сообщение со столицей Польши. Этот поезд сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в оба направления. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов», — говорится в сообщении.
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Также Укрзализныця ожидает, когда Польша согласится открыть между Киевом и Варшавой еще один дополнительный маршрут.
«Ожидаем также от польских коллег согласования открытия между Киевом и Варшавой дополнительного маршрута поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита. В мае 2023 года такой поезд уже выполнил тестовое курсирование», — говорится в сообщении.
Запуск этого маршрута позволит в 2−3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между столицами двух стран.
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По материалам:
Економічна Правда
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