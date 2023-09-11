Укрзализныця меняет маршруты поездов: перечень изменений — Finance.ua

Укрзализныця меняет маршруты поездов: перечень изменений Сегодня 19:45 — Личные финансы

Укрзализныця меняет маршруты поездов: перечень изменений

Укрзализныця начинает проведение ремонтных работ на участке Надворная — Делятин. Поэтому компания меняет маршрут курсирования ряда поездов в определенные даты сентября.

Об этом пишет пресс-служба компании.

Так, некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини.

Это коснется следующих рейсов:

поезд № 6/5 Запорожье — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 19 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 20 и 22 сентября;

поезд № 15/16 Харьков — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 20 и 22 сентября, и из Ивано-Франковска в Харьков 21 и 23 сентября;

поезд № 95/96 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20, 21 и 22 сентября;

поезд № 26/25 Одесса — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Одессу 20, 21 и 22 сентября;

кроме того, поезд № 130/129 Полтава — Ворохта будет курсировать в Черновцы 20 и 22 сентября, и из Черновцов в Полтаву 21 и 23 сентября;

поезд № 229/230 Киев — Ворохта — Киев будет курсировать в Ивано-Франковск 19 сентября и из Ивано-Франковска в Киев 20 сентября.

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Также меняется график курсирования для рейсов поезда № 55 Киев — Рахов, которые отправятся из Киева 19, 20 и 21 сентября — они будут прибывать в Рахов позже, в 9:00 вместо 7:17, и для рейсов № 56 Рахов — Киев — они отправятся из Рахова 20, 21 и 22 сентября раньше, в 14:28 вместо 16:26.

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