Укрзализныця меняет маршруты поездов: перечень изменений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрзализныця меняет маршруты поездов: перечень изменений

Личные финансы
68
Укрзализныця меняет маршруты поездов: перечень изменений
Укрзализныця меняет маршруты поездов: перечень изменений
Укрзализныця начинает проведение ремонтных работ на участке Надворная — Делятин. Поэтому компания меняет маршрут курсирования ряда поездов в определенные даты сентября.
Об этом пишет пресс-служба компании.
Так, некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини.
Это коснется следующих рейсов:
  • поезд № 6/5 Запорожье — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 19 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 20 и 22 сентября;
  • поезд № 15/16 Харьков — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 20 и 22 сентября, и из Ивано-Франковска в Харьков 21 и 23 сентября;
  • поезд № 95/96 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20, 21 и 22 сентября;
  • поезд № 26/25 Одесса — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Одессу 20, 21 и 22 сентября;
  • кроме того, поезд № 130/129 Полтава — Ворохта будет курсировать в Черновцы 20 и 22 сентября, и из Черновцов в Полтаву 21 и 23 сентября;
  • поезд № 229/230 Киев — Ворохта — Киев будет курсировать в Ивано-Франковск 19 сентября и из Ивано-Франковска в Киев 20 сентября.
Читайте также
Также меняется график курсирования для рейсов поезда № 55 Киев — Рахов, которые отправятся из Киева 19, 20 и 21 сентября — они будут прибывать в Рахов позже, в 9:00 вместо 7:17, и для рейсов № 56 Рахов — Киев — они отправятся из Рахова 20, 21 и 22 сентября раньше, в 14:28 вместо 16:26.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.