Укрзализныця запускает поезд в Словакию: стоимость билетов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрзализныця запускает поезд в Словакию: стоимость билетов

Личные финансы
337
Укрзализныця запускает поезд в Словакию: стоимость билетов
Укрзализныця запускает поезд в Словакию: стоимость билетов
С 11 декабря возвращается международное сообщение Мукачево — Чоп — Чиерна-над-Тиссоу — Кошице.
Этот рейс станет 13-м международным железнодорожным сообщением для украинцев, а всю сеть с возможными пересадками можно увидеть по ссылке.
Этот поезд соединит популярный хаб в Закарпатье с одним из крупнейших аэропортов Словакии и второй по размеру словацкий город — Кошице.

Маршрут и график новых международных поездов в Словакию

  • Поезд № 960/961 Кошице — Мукачево. Ежедневная отправка из Кошице запланирована в 8:46, а прибытие в Мукачево в 14:00. Обратно, из Мукачево, поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17.
  • Поезд № 962/963 Кошице — Мукачево будет отправляться из Кошице в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.
Читайте также
Эти поезда будут останавливаться на станции Чоп, что позволит пассажирам, следующим из разных уголков Украины, удобно пересесть на поезда из/в Кошице.
Цены на билеты стартуют от 363 гривен. Их можно приобрести в кассах на вокзалах или непосредственно на борту поездов.
Найти работу в Европе сейчас очень непросто, однако знание иностранного языка может значительно упростить поиски. Поэтому рекомендуем воспользоваться плюшками Englishdom.com — онлайн-школы английского языка нового поколения. А по промокоду PrayForUkraine вас ждет скидка 15% на все пакеты уроков.

Хочу изучать английский

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.