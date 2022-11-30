Укрзализныця запускает поезд в Словакию: стоимость билетов — Finance.ua

Укрзализныця запускает поезд в Словакию: стоимость билетов Вчера 17:21 — Личные финансы

Укрзализныця запускает поезд в Словакию: стоимость билетов

С 11 декабря возвращается международное сообщение Мукачево — Чоп — Чиерна-над-Тиссоу — Кошице.

Этот рейс станет 13-м международным железнодорожным сообщением для украинцев, а всю сеть с возможными пересадками можно увидеть по ссылке

Этот поезд соединит популярный хаб в Закарпатье с одним из крупнейших аэропортов Словакии и второй по размеру словацкий город — Кошице.

Маршрут и график новых международных поездов в Словакию

Поезд № 960/961 Кошице — Мукачево. Ежедневная отправка из Кошице запланирована в 8:46, а прибытие в Мукачево в 14:00. Обратно, из Мукачево, поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17.

Поезд № 962/963 Кошице — Мукачево будет отправляться из Кошице в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

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Эти поезда будут останавливаться на станции Чоп, что позволит пассажирам, следующим из разных уголков Украины, удобно пересесть на поезда из/в Кошице.

Цены на билеты стартуют от 363 гривен. Их можно приобрести в кассах на вокзалах или непосредственно на борту поездов.

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