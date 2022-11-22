УЗ ограничила продажу билетов на новые рейсы в Варшаву — Finance.ua

УЗ ограничила продажу билетов на новые рейсы в Варшаву
«Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезд Киев-Варшава сразу на две даты. Однако купить билеты можно только онлайн и не более 4 в одни руки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
«В связи с корректировкой графиков сегодня в 8 утра открывается продажа билетов в Варшаву сразу на две даты: 10 и 11 декабря», — сообщили в УЗ.
Купить эти билеты стало сложнее.
Билеты на рейс в Варшаву теперь продаются исключительно онлайн — в приложении «Укрзализныци», чат-боте и на booking.uz.gov.ua.
Кроме того, билеты будут продаваться в количестве не более 4 в одни руки.
В компании отметили, что такой шаг существенно снизил возможности перекупщиков и позволил компании дать в открытый доступ на 25% больше билетов.
«Мониторинг злоупотреблений продолжается, несколько десятков аккаунтов с подозрительной активностью уже заблокированы», — добавили в УЗ.
Напомним, что АО «Укрзализныця» с 10 ноября перевело полностью в онлайн продажу билетов на самый популярный поезд № 67/68 Киев-Варшава, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.
Поделиться новостью