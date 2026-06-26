«Укрзализныця» запускает новый поезд из Одессы в Каролино-Бугаз Сегодня 17:33 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» запускает новый поезд из Одессы в Каролино-Бугаз

В летний сезон назначен новый региональный рейс № 838/837 по маршруту Одесса — Каролино-Бугаз

с 28 июня по четным числам, пишет Поезда начнут курсировать в оба направленияпишет Укрзализныця

Для комфорта пассажиров на маршруте будет работать модернизированный электропоезд, оборудованный системами кондиционирования воздуха.

Отправление из Одессы: 09:17, прибытие в Каролино-Бугаз: 10:18.

Отправление из Каролино-Бугаза: 10:40, прибытие в Одессу: 11:46.

График рассчитан под прибытие в Одессу утренних поездов дальнего следования из-за границы, Днепра, Львова, Киева, Кривого Рога, Рахова и Черновцов.

Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци в разделе «Дальние»: https://app.uz.gov.ua/start

Ранее Укрзализныця анонсировала возобновление движения городской электрички. С 28 июня полное железнодорожное кольцо вокруг столицы будет восстановлено, мост между станциями Почайна и Радужный открыт для движения по своему графику.

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