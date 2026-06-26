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«Укрзализныця» запускает новый поезд из Одессы в Каролино-Бугаз

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» запускает новый поезд из Одессы в Каролино-Бугаз
«Укрзализныця» запускает новый поезд из Одессы в Каролино-Бугаз
В летний сезон назначен новый региональный рейс № 838/837 по маршруту Одесса — Каролино-Бугаз
Поезда начнут курсировать в оба направления с 28 июня по четным числам, пишет Укрзализныця.
Для комфорта пассажиров на маршруте будет работать модернизированный электропоезд, оборудованный системами кондиционирования воздуха.
  • Отправление из Одессы: 09:17, прибытие в Каролино-Бугаз: 10:18.
  • Отправление из Каролино-Бугаза: 10:40, прибытие в Одессу: 11:46.
График рассчитан под прибытие в Одессу утренних поездов дальнего следования из-за границы, Днепра, Львова, Киева, Кривого Рога, Рахова и Черновцов.
Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци в разделе «Дальние»: https://app.uz.gov.ua/start
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Ранее Укрзализныця анонсировала возобновление движения городской электрички. С 28 июня полное железнодорожное кольцо вокруг столицы будет восстановлено, мост между станциями Почайна и Радужный открыт для движения по своему графику.
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
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