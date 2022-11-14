Укрзализныця запускает новые поезда в Вену, Прагу и Кошице — Finance.ua

Укрзализныця запускает новые поезда в Вену, Прагу и Кошице Сегодня 10:49 — Личные финансы

Укрзализныця запускает новые поезда в Вену, Прагу и Кошице

Акционерное общество «Укрзализныця» назначило поезда «Чоп-Вена (Австрия)» и «Чоп-Кошице (Словакия)» с 11 декабря.

Об этом говорится в сообщении компании.

Также планируется назначение рейса «Чоп — Прага», при этом дата начала курсирования будет объявлена дополнительно.

«При составлении нового графика маршрутов мы просчитали создание нового международного железнодорожного хаба в Чопе, чтобы дать пассажирам из разных городов Украины возможность комфортно добраться за границу по железной дороге», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что теперь через Чоп, в дополнение к поездам № 59/60 «Киев — Чоп» и № 749 «Киев — Вена», курсируют следующие рейсы: № 4/3 «Запорожье — Ужгород», 45/46 «Ужгород — Харьков» «№ 81/82 «Киев — Ужгород», № 749/750 «Киев — Ужгород», и № 265/266 «Ковель — Ужгород» (новоназначенный).

Согласно сообщению, изменение маршрута следования этих рейсов позволит жителям Харькова, Сум, Киева, Днепра, Запорожья, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова и Ковеля удобно добираться до Чопа, где можно будет пересесть на рейсы в Захонь (Венгрия), Будапешт (Венгрия), Чиерны над Тисоу (Словакия).

Напомним, «Укрзализныця» с 10 ноября полностью перевела продажу билетов на поезд № 67/68 «Киев — Варшава» в онлайн-режим, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.

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