«Укрзализныця» запускает ежедневные рейсы из Киева в Херсон — Finance.ua
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«Укрзализныця» запускает ежедневные рейсы из Киева в Херсон

Личные финансы
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«Укрзализныця» запускает ежедневные рейсы из Киева в Херсон
«Укрзализныця» запускает ежедневные рейсы из Киева в Херсон
«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы между Херсоном и Николаевом. С 23 сентября поезд Киев — Николаев будет курсировать в Херсон. А с 24 сентября вводятся дополнительные рейсы из Херсона в Николаев.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Дополнительно к поезду № 101/102 Краматорск — Киев — Херсон, который курсирует через день, в дни его отсутствия начнет курсирование беспересадочная группа вагонов Киев — Херсон.
Группа вагонов будет частью поезда № 217/218 Киев — Николаев и начнет курсирование с 23 сентября. Обратно из Херсона по четным дням (с 24 сентября) в 19:43, Николаев 21:15 — 21:35, прибытие в Киев в 07:21 утра.
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К тому же, кроме ежедневного сообщения с Киевом, у Херсона будут еще и дополнительные рейсы в Николаев. Поезд № 219/220 Николаев — Херсон будет отправляться из Херсона в 10:06, прибытие на ст. Николаев-Грузовой в 12:20. Обратно из ст. Николаев-Грузовой в 16:20, прибытие в Херсон в 18:43. Поезд будет курсировать по четным дням, начиная с 24 сентября.
Билеты на эти рейсы будут постепенно доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.
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По материалам:
Finance.ua
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