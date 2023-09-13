«Укрзализныця» запускает ежедневные рейсы из Киева в Херсон — Finance.ua

«Укрзализныця» запускает ежедневные рейсы из Киева в Херсон Сегодня 08:34 — Личные финансы

«Укрзализныця» запускает ежедневные рейсы из Киева в Херсон

«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы между Херсоном и Николаевом. С 23 сентября поезд Киев — Николаев будет курсировать в Херсон. А с 24 сентября вводятся дополнительные рейсы из Херсона в Николаев.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Дополнительно к поезду № 101/102 Краматорск — Киев — Херсон, который курсирует через день, в дни его отсутствия начнет курсирование беспересадочная группа вагонов Киев — Херсон.

Группа вагонов будет частью поезда № 217/218 Киев — Николаев и начнет курсирование с 23 сентября. Обратно из Херсона по четным дням (с 24 сентября) в 19:43, Николаев 21:15 — 21:35, прибытие в Киев в 07:21 утра.

Читайте также Укрзализныця обновила билеты: что изменилось

К тому же, кроме ежедневного сообщения с Киевом, у Херсона будут еще и дополнительные рейсы в Николаев. Поезд № 219/220 Николаев — Херсон будет отправляться из Херсона в 10:06, прибытие на ст. Николаев-Грузовой в 12:20. Обратно из ст. Николаев-Грузовой в 16:20, прибытие в Херсон в 18:43. Поезд будет курсировать по четным дням, начиная с 24 сентября.

Билеты на эти рейсы будут постепенно доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.