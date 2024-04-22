Укрзализныця возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити — Finance.ua

Укрзализныця возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити Сегодня 11:12

Укрзализныця возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити

Укрзализныця в тестовом режиме возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити+.

Об этом говорится в сообщении компании.

Часы отправления

Поезд № 761/762 Киев-Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

Дополнительные поезда

Кроме того, на пасхальный уикенд увеличили предложение мест из Киева во Львов, ведь вместо стандартного скоростного поезда Hyundai туда поедет более вместительная двухэтажная Skoda.

Также будут назначены дополнительные рейсы поезда № 777 Киев — Львов на 4 и 5 мая.

Билеты

Билеты на Одессу уже в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов. Дополнительные билеты во Львов будут появляться постепенно в ближайшие дни.

Справка Finance.ua:

«Укрзализныця» продолжает обновлять парк пассажирских вагонов и пригородных поездов. Также началась программа обновления парка вагонов для перевозки дипломатических делегаций. В этом году планируется капитальный ремонт 42 пассажирских вагонов.

Евроколея от Ужгорода до границы с ЕС: Укрзализныця начала строительство. Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

Реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широких путей и поездами стран ЕС.

АО «Укрзализныця» по итогам прошлого года получило 5 миллиардов гривен чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года. Об этом сообщил глава правления УЗ Евгений Лященко.

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