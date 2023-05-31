Укрзализныця тестирует стандартные вагоны на маршруте Киев-Варшава: предложение билетов может возрасти — Finance.ua
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Укрзализныця тестирует стандартные вагоны на маршруте Киев-Варшава: предложение билетов может возрасти

Фондовый рынок
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Укрзализныця тестирует стандартные вагоны на маршруте Киев-Варшава: предложение билетов может возрасти
Укрзализныця тестирует стандартные вагоны на маршруте Киев-Варшава: предложение билетов может возрасти
«Укрзализныця» запускает в тестовом режиме на маршруте Киев-Варшава поезд, сформированный из 14 стандартных вагонов УЗ для согласования с польской стороной. На сегодняшний день польские железнодорожники пропускают на этот маршрут только специальные вагоны с 3-местными купе.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
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Тестирование проходит на маршруте Киев — Варшава, поскольку сейчас это направление — самое дефицитное: количество запросов от пассажиров в 10 раз превышает предложение мест.
Предложение мест на этот поезд ограничено тем, что на сегодняшний день польские железнодорожники пропускают по этому маршруту лишь специальные вагоны «уже» габарита RIC, в которых есть 3-местные купе.
Для того чтобы улучшить ситуацию Укрзализныця:
  • провела переговоры о совместимости вагонов с польской инфраструктурой;
  • получила технические согласования от польского регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego);
  • выполнила успешный тестовый заезд поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита 1-ВМ.
«Мы договорились с польскими коллегами о финализации этого проекта. Ранее были проведены все испытания, и мы понимаем, что наши стандартные вагоны могут беспрепятственно преодолевать расстояние от Киева до Варшавы и обратно.»
Надеюсь, что сегодня последний тестовый заезд, после которого мы получим зеленый свет от польской стороны. Это позволит в 2−3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между украинской и польской столицами", — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

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По материалам:
Економічна Правда
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