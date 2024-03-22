Укрзализныця сообщила, как поезда продолжают движение после атаки — Finance.ua

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Укрзализныця сообщила, как поезда продолжают движение после атаки

Фондовый рынок
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Укрзализныця сообщила, как поезда продолжают движение после атаки
Укрзализныця сообщила, как поезда продолжают движение после атаки
В результате ночных обстрелов есть несколько обесточенных участков, задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение.
Об этом сообщила Укрзализныця.
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В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой.
Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают, Крепость Несокрушимости и детское пространство открыты для посетителей.
Задержки всех поездов можно увидеть на uz-vezemo.uz.gov.ua.
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«Напоминаем, что если вы все же пропустили свой рейс из-за обстрелов и вынужденной остановки метро в Харькове или где-то — мы примем вас на следующий рейс аналогичного направления по тому же билету», написали в компании.

Справка Finance.ua:

  • С 18 марта начата продажа билетов онлайн на поезда, следующие в сообщении Украина — Австрия. Об этом сообщила «Укрзализныця». Билеты Киев — Вена. Теперь билеты будут доступны только онлайн в мобильном приложении Укрзализныци с верификацией аккаунта через Дію.Підпис.
  • Как сообщила Укрзализныця, назначен дополнительный поезд Интерсити+ № 777/778 Киев — Львов на пиковые даты конца марта. Львов в 12:55.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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