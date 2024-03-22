Укрзализныця сообщила, как поезда продолжают движение после атаки — Finance.ua

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Укрзализныця сообщила, как поезда продолжают движение после атаки

В результате ночных обстрелов есть несколько обесточенных участков, задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение.

Об этом сообщила Укрзализныця.

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В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой.

Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают, Крепость Несокрушимости и детское пространство открыты для посетителей.

Задержки всех поездов можно увидеть на uz-vezemo.uz.gov.ua.

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«Напоминаем, что если вы все же пропустили свой рейс из-за обстрелов и вынужденной остановки метро в Харькове или где-то — мы примем вас на следующий рейс аналогичного направления по тому же билету», написали в компании.

Справка Finance.ua:

С 18 марта начата продажа билетов онлайн на поезда, следующие в сообщении Украина — Австрия. Об этом сообщила «Укрзализныця». Билеты Киев — Вена. Теперь билеты будут доступны только онлайн в мобильном приложении Укрзализныци с верификацией аккаунта через Дію.Підпис.

Как сообщила Укрзализныця, назначен дополнительный поезд Интерсити+ № 777/778 Киев — Львов на пиковые даты конца марта. Львов в 12:55.

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