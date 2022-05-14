АО «Укрзализныця» завершает программу эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения количества пользующихся ими пассажиров.
Об этом рассказал председатель правления УЗ Александр Камышин во время брифинга по работе железной дороги в условиях войны.
«Железная дорога продолжает работать по графику. Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только в направлении Донбасса. У нас на вчера — только один эвакуационный поезд. И все больше людей пользуются нормальным регулярным сервисом компании», — рассказал он.
Камышин уточнил, что в течение 12 мая Укрзализныця перевезла 30 тысяч человек, из которых только 177 — пассажиры эвакуационных рейсов.