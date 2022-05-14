Укрзализныця отменяет ряд эвакуационных поездов — остается один рейс

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АО «Укрзализныця» завершает программу эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения количества пользующихся ими пассажиров.

Об этом рассказал председатель правления УЗ Александр Камышин во время брифинга по работе железной дороги в условиях войны.

«Железная дорога продолжает работать по графику. Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только в направлении Донбасса. У нас на вчера — только один эвакуационный поезд. И все больше людей пользуются нормальным регулярным сервисом компании», — рассказал он.

Камышин уточнил, что в течение 12 мая Укрзализныця перевезла 30 тысяч человек, из которых только 177 — пассажиры эвакуационных рейсов.

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«При этом продолжаем предоставлять эвакуационный сервис там, где он действительно нужен. Мы его сейчас делаем с Покровском и будем делать, пока это будет нужно», — добавил глава Укрзализныци.

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