Укрзализныця прекратила продажу билетов онлайн — Finance.ua

Укрзализныця прекратила продажу билетов онлайн

Сегодня 15:10 — Фондовый рынок

АТ «Укрзализныця» частично прекратила продажу билетов — купить билет онлайн не получится.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook

«Из-за неотложных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда Укрзализныци, а также работы сервисов онлайн-поддержки и горячей линии», — говорится в сообщении.

В компании обещают скорое возобновление услуг.

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