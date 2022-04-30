Укрзализныця прекратила продажу билетов онлайн — Finance.ua

Укрзализныця прекратила продажу билетов онлайн
Сегодня 15:10 — Фондовый рынок
АТ «Укрзализныця» частично прекратила продажу билетов — купить билет онлайн не получится.
Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
«Из-за неотложных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда Укрзализныци, а также работы сервисов онлайн-поддержки и горячей линии», — говорится в сообщении.
В компании обещают скорое возобновление услуг.
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