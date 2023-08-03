Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов — Finance.ua
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Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов

Личные финансы
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Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов
Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов
В связи с большим спросом пассажиров на поездки на запад Украины, Укрзализныця назначает дополнительные поезда из Киева во Львов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Все рейсы будут выполняться фирменными вагонами с кондиционированием. Билеты на поезда, как всегда, будут доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов», — говорится в сообщении.
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В частности, был назначен дополнительный поезд № 191/192 Киев — Львов. Он будет отправляться из Киева 4, 5, 6, 11, 12 и 13 августа в 7:05 и прибывать во Львов в 14:49. Обратно из Львова поезд будет ехать в те же даты в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.
Кроме того, назначен также дополнительный поезд № 163/164 сообщением Киев — Львов. Он будет отправляться из Киева 11, 12 и 13 августа в 6:28 и прибывать во Львов в 13:58. В обратном направлении из Львова поезд будет выезжать в те же даты в 14:50 и прибывать в Киев в 22:27.
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По материалам:
Finance.ua
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