«Укрзализныця» усиливает горное направление дополнительным поездом из Киева в Ясиню — Finance.ua

«Укрзализныця» усиливает горное направление дополнительным поездом из Киева в Ясиню Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

АО «Укрзализныця» усиливает горное направление дополнительным № 227/228 поездом из Киева через Яремче, Ворохту в Ясиню.

09:16—09:19 , Татаров-Буковель 09:51—09:53 , Ворохта 10:05—10:07 , прибытие в Ясиню в 10:46. Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram , начиная с 6 августа, новый поезд № 227/228 будет отправляться из Киева по четным дням в 21:42, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта, прибытие в Ясиню в 10:46.

Обратно, начиная с 7 августа, отправление из Ясини по нечетным дням в 16:54, Ворохта 17:34—17:39 , Татаров-Буковель 17:50—17:54 , Яремче 18:26—18:30 , прибытие в Киев в 08:10 (по 16:08), 10:33 (с 18:08 по 12:09).

Билеты на все эти рейсы можно приобрести в приложении УЗ, чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

УНІАН По материалам:

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