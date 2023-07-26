«Укрзализныця» усиливает горное направление дополнительным поездом из Киева в Ясиню — Finance.ua
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«Укрзализныця» усиливает горное направление дополнительным поездом из Киева в Ясиню

Фондовый рынок
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АО «Укрзализныця» усиливает горное направление дополнительным № 227/228 поездом из Киева через Яремче, Ворохту в Ясиню.
Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, начиная с 6 августа, новый поезд № 227/228 будет отправляться из Киева по четным дням в 21:42, Яремче 09:16—09:19, Татаров-Буковель 09:51—09:53, Ворохта 10:05—10:07, прибытие в Ясиню в 10:46.
Обратно, начиная с 7 августа, отправление из Ясини по нечетным дням в 16:54, Ворохта 17:34—17:39, Татаров-Буковель 17:50—17:54, Яремче 18:26—18:30, прибытие в Киев в 08:10 (по 16:08), 10:33 (с 18:08 по 12:09).
Билеты на все эти рейсы можно приобрести в приложении УЗ, чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
По материалам:
УНІАН
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