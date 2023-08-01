Укрзализныця договорилась с железной дорогой Молдовы о грузовом транзите — Finance.ua

Укрзализныця договорилась с железной дорогой Молдовы о грузовом транзите Сегодня 05:47 — Казна и Политика

Укрзализныця договорилась с железной дорогой Молдовы о грузовом транзите

Филиал «Центр транспортной логистики» «Укрзализныци» и молдавский железнодорожный оператор Calea Ferată din Moldova (CFM) заключили договор, благодаря которому Укрзализныця сможет предоставлять комплекс услуг по организации перевозок грузов транзитом по территории Молдовы во всех сообщениях.

«Отныне грузоотправитель получит услугу „единого окна“ и ему не нужно будет заключать отдельные договоры на аренду вагонов, экспедирование, искать контрагента, мы будем предоставлять комплексный сервис перевозки по территории как Украины, так и Молдовы», — подчеркнул член правления АО «Укрзализныця» Вячеслав Еремин.

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По его словам, это позволит усилить экспортные возможности «Укрзализныци» и нарастить объем перевозок стратегически важных экспортных грузов.

Так, грузоотправителям для получения вышеперечисленных услуг необходимо заключить договор о предоставлении транспортно-экспедиторских услуг. Условия выполнения объемов и возможные скидки будут оговариваться в протоколе согласования договорной цены между заказчиком услуги и филиалом «ЦТЛ».

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