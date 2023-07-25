Укрзализныця запустила спецбронь билетов для военных: как купить билет — Finance.ua
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Укрзализныця запустила спецбронь билетов для военных: как купить билет

Личные финансы
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Укрзализныця выделяет специальную бронь для использования военнослужащими, которые едут в командировку или отпуск, чтобы каждый защитник и защитница могли быстрее добираться до своих близких даже в самый пиковый для железной дороги сезон.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице.
Укрзализныця объясняет, что распределяют эти брони военные комендатуры, что составляет как минимум 4 купейных и 4 плацкартных места на каждом рейсе.
«Такие билеты поступают в свободную продажу исключительно после того, как все заявки от военных уже удовлетворены. Происходит это не ранее чем за 6 часов до отправки поезда, чтобы даже в случае необходимости изо дня в день наши защитники и защитницы могли такой броней воспользоваться», — говорится в сообщении.
Чтобы приобрести билеты из этой «военной» брони, нужно:
  1. Обратиться к дежурному по вокзалу, который направит пассажира в военную комендатуру (комендатуры находятся во Львове, Ровно, Ужгороде, Ивано-Франковске, ст. им. Т. Шевченко, Знаменке, Одессе, Николаеве, Подольске, Харькове, Полтаве, Конотопе, Киеве, Житомире, Казатине, Жмеринке в Контактный центр Укрзализныци на специально выделенную горячую линию по номеру 0 800 503 222: операторы подробно проконсультируют пассажира по всему процессу;
  2. В военной комендатуре пассажиру при предъявлении военного билета и документа, подтверждающего необходимость совершить поездку именно в конкретный день (командировочное удостоверение, отпускной билет), выдадут талон на приобретение билета;
  3. Этот талон следует предъявить кассиру в специализированной кассе для военнослужащих или в любой кассе на любом вокзале. По этому документу пассажиру выведут из-под специальной брони билет и тут же можно приобрести.
Если в городе, где находится военнослужащий, нет комендатуры — воспользоваться специальной броней можно также во всех кассах по предъявлению ВПД (военного проездного документа), дающего право на бесплатную поездку. Получить этот документ военнослужащие могут в своих частях.
Специальная бронь на места снимается за 6 часов до отправки поезда. Укрзализныця рекомендует приезжать на вокзал за 8 часов до отправления поезда или раньше, чтобы успеть получить талон и приобрести билет.
Получить консультацию по всем возможным рейсам, пересадочным маршрутам, адресам всех комендатур, касс для военнослужащих и информацию о специализированной броне на билеты можно на выделенной специально для этого горячей линии по номеру: 0 800 503 222.
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По материалам:
Finance.ua
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