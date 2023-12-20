«Укрзализныця» добавила места в поездах по самым ажиотажным направлениям декабря — Finance.ua
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«Укрзализныця» добавила места в поездах по самым ажиотажным направлениям декабря

Личные финансы
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«Укрзализныця» добавила места в поездах по самым ажиотажным направлениям декабря
«Укрзализныця» добавила места в поездах по самым ажиотажным направлениям декабря
«Укрзализныця» назначила дополнительные вагоны к поездам, курсирующим по самым популярным маршрутам декабря, из-за увеличения спроса на праздники.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.
«Традиционно в декабре имеем рост спроса на путешествия по железной дороге. Поэтому к поездам наиболее ажиотажных направлений добавляем вагоны», — говорится в сообщении.
Дополнительные места появятся на следующих рейсах:
  • 67/68 Киев — Варшава;
  • 7/8 Черновцы — Киев;
  • 88/87 Ковель — Запорожье;
  • 98/97 Ковель-Киев;
  • 194/193 Кривой Рог — Ясиня;
  • 192/91 Львов — Киев.
Кроме того, 19 декабря запустили в первый рейс новый поезд 143 Сумы — Рахов.
Напомним, «Укрзализныця» запустила дополнительный маршрут Интерсити+ № 741/742, объединяющий Киев и Львов. Двухэтажный поезд Skoda будет обслуживать маршрут в период пиковых дней и праздничных выходных.
12 декабря поезд Чоп-Вена начал курсирование, в первый рейс отправились 120 пассажиров. Стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) составляет около 2500 грн.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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