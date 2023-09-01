«Укрзализныця» до весны подключит Wi-Fi в 16 поездах — Finance.ua

«Укрзализныця» до весны подключит Wi-Fi в 16 поездах Сегодня 09:38

«Укрзализныця» до весны подключит Wi-Fi в 16 поездах

«Укрзализныця» начинает развертывание сети Wi-Fi в 16 поездах. Компания по результатам тендера заключила договор с фирмой «Винком Украина» об организации беспроводного доступа в интернет за 78,89 млн грн.

Об этом сообщает портал «Наші гроші» со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Подрядчик выполнит проектные работы, поставки, монтаж и пусконаладку оборудования для развертывания телекоммуникационной сети в десяти поездах Hyundai HRCS2, двух Skoda EJ675, двух ЭКР-1 «Тарпан» и еще в двух поездах МПЛТ.

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Доступ к внешней сети «Интернет» предоставляется с помощью Starlink, LTE и Wi-Fi от станций. Сеть будет предоставлять пассажирам беспроводной доступ в Интернет через Wi-Fi.

Часть средств, а именно 65,03 млн грн от общей суммы, будет израсходована на приобретение оборудования, а остальные 13,15 млн грн — на предоставление услуг.

Завершить проект планируется до апреля 2024 года. Гарантийный период на оборудование составляет три года с момента монтажа и наладки.

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