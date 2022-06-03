«Укрзалізниця» запускает поезд из Запорожья в Польшу — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускает поезд из Запорожья в Польшу

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«Укрзалізниця» запускает поезд из Запорожья в Польшу

«Укрзализныця» назначила с 11 июня новый поезд № 32/31, соединивший Запорожье с польским Перемышлем (Пшемыслем).

Об этом идет речь в сообщении госкомпании.

Причиной появления нового маршрута называется «увеличенный спрос пассажиров на возвращение в Украину». Рейс из Запорожья будет отправляться в 15:30, останавливаться в Днепре в 17:33 и прибывать в Перемышль в 12:50 на следующий день.

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Из Перемышля поезд будет отправляться в 16:00 (первый рейс — соответственно 12 июня), будет останавливаться в Днепре в 13:26 и прибывать в Запорожье в 15:51.

Маршрут поезда будет проходить через Львов, Бердичев, Смелу (станцию имени Шевченко), Знаменку, Белую Церковь, Каменское и Днепр. Вагоны в поезде — купейные и класса люкс. Билеты, как и на другие поезда в Перемышль, можно будет купить онлайн.

Напомним, что также с 11 июня будет запущен ночной поезд № 53/54 Киев — Перемышль. При этом пассажиры этого рейса будут иметь удобную пересадку на поезда, которые курсируют в другие города Польши и Австрии.

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