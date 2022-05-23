«Укрзализныця» меняет расписание некоторых пассажирских поездов — Finance.ua

«Укрзализныця» меняет расписание некоторых пассажирских поездов

Сегодня 19:44 — Фондовый рынок

«Укрзалізниця» меняет расписание движения некоторых пассажирских поездов. Стало известно, что часть поездов будет теперь отправляться раньше.

Об этом сообщается на странице «Укрзализныци» в Telegram

В сообщении говорится, что некоторые поезда будут отправляться со станций раньше на 5-15 минут. Изменения могут казаться незначительными, однако пассажирам, планирующим свои поездки заранее, следует учесть новое время отправления поездов.

Какие поезда будут прибывать раньше:

№ 758/757 Могилев-Подольский — Киев будет отправляться из Могилев-Подольского в 02:06 вместо 02:20 с 30 мая;

№ 770/769 Каменец-Подольский — Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 0:44 вместо 0:53 с 29 мая;

№ 790/789-792/791 Киев — Кременчуг/Кропивницкий. Из Киева он будет отправляться с 30 мая в 16.02 вместо 17.42. Из Кременчуга — в 22:47 вместо 23:49. С Кропивницкого он будет отправляться с 30 мая в 23:05 вместо 00:20;

№ 140/139 Каменец-Подольский — Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:25 вместо 20:34 с 30 мая.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.