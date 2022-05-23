«Укрзализныця» меняет расписание некоторых пассажирских поездов — Finance.ua
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«Укрзализныця» меняет расписание некоторых пассажирских поездов

Сегодня 19:44Фондовый рынок
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«Укрзалізниця» меняет расписание движения некоторых пассажирских поездов. Стало известно, что часть поездов будет теперь отправляться раньше.
Об этом сообщается на странице «Укрзализныци» в Telegram.
В сообщении говорится, что некоторые поезда будут отправляться со станций раньше на 5-15 минут. Изменения могут казаться незначительными, однако пассажирам, планирующим свои поездки заранее, следует учесть новое время отправления поездов.
Какие поезда будут прибывать раньше:
  • № 758/757 Могилев-Подольский — Киев будет отправляться из Могилев-Подольского в 02:06 вместо 02:20 с 30 мая;
  • № 770/769 Каменец-Подольский — Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 0:44 вместо 0:53 с 29 мая;
  • № 790/789-792/791 Киев — Кременчуг/Кропивницкий. Из Киева он будет отправляться с 30 мая в 16.02 вместо 17.42. Из Кременчуга — в 22:47 вместо 23:49. С Кропивницкого он будет отправляться с 30 мая в 23:05 вместо 00:20;
  • № 140/139 Каменец-Подольский — Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:25 вместо 20:34 с 30 мая.
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По материалам: УНІАН
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