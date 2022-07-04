«Укртранснефть» выплатила «Нафтогазу» 283 млн грн дивидендов за 2021 год — Finance.ua
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«Укртранснефть» выплатила «Нафтогазу» 283 млн грн дивидендов за 2021 год

Фондовый рынок
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Оператор нефтетранспортной системы Украины «Укртранснафта» выплатила НАК «Нафтогаз Украины» как ее единоличному акционеру 283 млн грн по результатам финансово хозяйственной деятельности в 2021 году.
«Эта сумма равна 95% чистой прибыли компании в 2021 году», — говорится в сообщении компании в Фейсбуке.
Как отметили в «Укртранснафте», решение о выплате дивидендов было принято «Нафтогазом» 27 апреля этого года.
Напомним, ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины увеличила цену на газ для населения в рамках тарифа «Месячный» на 50% до 11,94 гривны/куб. м на июнь по сравнению с годовой ценой.

Справка Finance.ua:

  • Правительство отказалось от дивидендов «Нафтогаза»: на что пойдут миллиарды.
  • После запуска с 1 мая базовых годовых тарифов поставщики природного газа сделали украинцам альтернативные тарифные предложения. Среди наиболее распространенных альтернативных предложений тариф, предусматривающий равномерные ежемесячные платежи за газ и фиксацию цены на год.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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