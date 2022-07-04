«Укртранснефть» выплатила «Нафтогазу» 283 млн грн дивидендов за 2021 год — Finance.ua

«Укртранснефть» выплатила «Нафтогазу» 283 млн грн дивидендов за 2021 год Сегодня 13:33 — Фондовый рынок

Оператор нефтетранспортной системы Украины «Укртранснафта» выплатила НАК «Нафтогаз Украины» как ее единоличному акционеру 283 млн грн по результатам финансово хозяйственной деятельности в 2021 году.

«Эта сумма равна 95% чистой прибыли компании в 2021 году», — говорится в сообщении компании в Фейсбуке.

Как отметили в «Укртранснафте», решение о выплате дивидендов было принято «Нафтогазом» 27 апреля этого года.

Напомним, ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины увеличила цену на газ для населения в рамках тарифа «Месячный» на 50% до 11,94 гривны/куб. м на июнь по сравнению с годовой ценой.

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После запуска с 1 мая базовых годовых тарифов поставщики природного газа сделали украинцам альтернативные тарифные предложения. Среди наиболее распространенных альтернативных предложений тариф, предусматривающий равномерные ежемесячные платежи за газ и фиксацию цены на год.

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