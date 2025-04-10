«Укрпочта» заработала от продажи неврученных посылок почти 3 миллиона — Finance.ua
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«Укрпочта» заработала от продажи неврученных посылок почти 3 миллиона

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«Укрпочта» заработала от продажи неврученных посылок почти 3 миллиона
«Укрпочта» заработала от продажи неврученных посылок почти 3 миллиона
Год назад Укрпочта начала продавать на аукционах посылки, которые не забрали пользователи. С того времени почтовый оператор заработал на этом почти 3 миллиона гривен. Об этом пишет «Экономическая правда».
«С 26 апреля 2024 года, когда состоялся первый аукцион, компания продала 187 лотов по 100 посылок в каждом и заработала почти 3 млн грн. Средняя стоимость лота — 16 тыс. грн. Вырученные средства идут в бюджет компании», — говорится в материале.
Начальная цена на каждую посылку составляет 10 грн. Таким образом, лот стоит 1 тыс. грн. К этой сумме прибавляется 20% налога на добавленную стоимость.
Размер минимального шага повышения цены составляет 60 грн. Предыдущие аукционы завершались с разной ценой: и 10−25 тыс. грн, и 95 тыс. грн.
Самый дорогой лот приобрели за 160 тыс. грн. В то же время это самый длинный и самый конкурентный аукцион за все время работы системы — за лот соревновались 115 участников, а торги длились почти 17,5 часов.
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«В среднем в аукционе принимают участие около десяти участников. Количество участников может меняться в зависимости от заинтересованности конкретным лотом (фото паллетов с упакованными посылками добавляются в каждый лот — ЭП), а также от региона, где находится лот», — рассказала начальник управления качества «Укрпочты» Анастасия Гулина.
В настоящее время аукционы проходят в Ивано-Франковске, Днепре, Черновцах, Запорожье, Хмельницком, Луцке, Тернополе, Ровно и Киеве. Города выбирали по принципу наличия значительных остатков отправлений и с точки зрения возможной заинтересованности покупателей, пояснили в Укрпочте. Победитель может сам забрать посылки или заказать адресную доставку через «Укрпочту».
По материалам:
borgexpert
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