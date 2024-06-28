«Укрпочта» запустит новое мобильное приложение, добавят функцию треккинга посылок — Finance.ua

«Укрпочта» запустит новое мобильное приложение, добавят функцию треккинга посылок Сегодня 08:36

«Укрпочта» запустит новое мобильное приложение, добавят функцию треккинга посылок

«Укрпочта» планирует в этом году запустить новое мобильное приложение, которое заменит имеющееся. Об этом сообщил маркетинговый директор Укрпочты Максим Колесников в интервью Ain.Business.

Текущее приложение имеет невысокие рейтинги в App Store и Google Play Market: 2,5 и 2,0 соответственно. Одна из его самых больших проблем заключается в отсутствии уведомлений о статусе посылки.

«Это приложение уйдет в историю, мы готовим новое. В этом году выйдет новое приложение, где будут все функции, которых сейчас нет. Для этого проводится дополнительная работа по трекингу посылок. Одна из наибольших проблем в текущем приложении — это то, что в нем нет уведомлений о статусе вашей посылки. Это было связано не с тем, что не было желания у разработчиков — просто всего не могла предоставлять инфраструктура «Укрпочты», — сказал Колесников.

Пользователи смогут получать уведомления о статусе своих посылок на каждом этапе — от сортировки до доставки.

«Сейчас мы запускаем несколько систем, которые будут позволять на каждом шагу контролировать посылку — та же автоматизированная сортировка позволит понимать, что, где и как она едет. Это позволит запустить эту функцию. Приложение будет полностью новое и переписанное, это, к сожалению, уже не полечишь», — добавил Колесников.

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