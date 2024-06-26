«Укрпочта» выпускает новую марку о налогах (фото) — Finance.ua
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«Укрпочта» выпускает новую марку о налогах (фото)

Личные финансы
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«Укрпочта» выпускает новую марку о налогах (фото)
«Укрпочта» выпускает новую марку о налогах (фото)
В четверг, 27 июня, АО Укрпочта вводит в обращение новые почтовые марки «Налоги. Армия. Победа».
Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
«Есть марки, вызывающие восторг, есть те, которые вызывают улыбку, есть те, которые вызывают печаль и слезы, а есть те, которые точно не оставят наше общество безразличным. Потому что за пределами мобилизации ничто так не цепляет людей, как необходимость платить налоги». Но Украина воюет и каждая гривна налогов — это кирпич в нашу обороноспособность", — отметил Смелянский.
Гендиректор «Укрпочты» напомнил, что США, где налогоплательщики платят до 50% от зарплаты, оказывают Украине наибольшую военную помощь. И именно в США во время Второй мировой войны была запущена первая в мире и одна из самых успешных рекламных кампаний по уплате налогов.
Фото: t. me/igorsmelyansky
Фото: t. me/igorsmelyansky
Вдохновившись этим примером, а также приближением Дня Конституции, где в статье 67 написано: «Каждый обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом», Укрпочта 27 июня запускает марку «Налоги. Армия. Победа.
Фото: t. me/igorsmelyansky
Фото: t. me/igorsmelyansky
«Налогами мы сообща поддерживаем ВСУ. Как сказал президент, зарплата одного военного — это налоги 6−8 работающих украинцев. Так что доказывать важность темы будет лишним. Это база, почва и фундамент, который мы закладываем в будущую победу и независимость каждого уголка нашей страны» , — подчеркнул Смелянский.

Где можно купить марки

Приобрести этот почтовый выпуск можно по ссылке.
Стоимость набора — 186,96 грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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