«Укрпочта» запустила продажу неврученных посылок в новых городах — Finance.ua

«Укрпочта» запустила продажу неврученных посылок в новых городах Сегодня 12:02 — Фондовый рынок

«Укрпочта» запустила продажу неврученных посылок в новых городах

«Укрпочта» расширяет продажу неврученных посылок на шесть регионов Украины. Теперь жители Львова, Тернополя, Днепра, Николаева, Запорожья и Хмельницкого смогут приобрести уникальные лоты через платформу «Прозорро.Продажи».

Продажа невостребованных отправлений

Продажа невостребованных отправлений уже давно практикуется в крупных мировых компаниях, таких как Amazon, USPS, FedEx и Royal Mail, а с мая 2024 года к этой практике присоединилась и «Укрпочта».

Если посылку не забирают в течение 6 месяцев, она попадает на аукцион вместе с другими.

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«С момента запуска мы видели, как люди находили в лотах все — от планшетов до велосипедных рам. Это драйв, азарт и одновременно возможность для бизнеса», — отмечает генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

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Об аукционах

«Укрпочта» хранит десятки тысяч не врученных посылок, которые не были забраны ни получателями, ни отправителями. Согласно законодательству компания имеет право выставить их на аукцион, чтобы компенсировать расходы на логистику и хранение.

Аукцион проходит следующим образом:

посылки объединяются в лоты по 100 единиц и продаются как одно целое.

Адресная информация удаляется, а лоты формируются случайным образом, состоя только из целых, не поврежденных посылок.

Ни покупатель, ни «Укрпочта» не знают, что именно содержится в лотах до момента приобретения, что придает процессу особого азарта. Для обеспечения честности работники компании не участвуют в аукционах.

«Укрпочта» уже провела 163 аукциона, где средняя стоимость лота составляет от 14 до 25 тысяч гривен.

Напомним, 14 мая прошлого года в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи прошли онлайн-торги. Тогда на аукционе по продаже неврученных посылок «Укрпочты» соревновались рекордные 115 участников.

Предметом торгов также был лот из 100 коробок неврученных посылок. Стартовая цена лота из 1200 гривен в результате ожесточенной конкуренции между участниками стоимость достигла 160 тысяч гривен.

Діло По материалам:

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