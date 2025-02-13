«Укрпочта» выпустит марку в честь города-героя Волновахи — Finance.ua

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«Укрпочта» выпустит марку в честь города-героя Волновахи

Фондовый рынок
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«Укрпочта» выпустит марку в честь города-героя Волновахи
«Укрпочта» выпустит марку в честь города-героя Волновахи
Сегодня, 13 февраля, Укрпочта анонсирует выпуск почтовой марки «Города Героев. Волноваха», посвященной небольшому городу в Донецкой области, который был важным железнодорожным узлом на линиях Мариуполь-Донецк и Мариуполь-Запорожье.
Об этом сообщила компания 13 февраля.
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На почтовой марке «Міста Героїв. Волноваха» изображен паровоз, мчащийся по бескрайним полям подсолнечника, оставляя за собой горящий город. Это не просто иллюстрация — это история Волновахи, запечатленная в символах. Железная дорога — сердце города, которое строилось как важный транспортный узел в 1881 году. Поезд символизирует не только стратегическую роль города, но и эвакуацию жителей во время боевых действий, которая стала спасением для многих людей.
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Отдельного внимания заслуживает открытка с надписью «Я Волноваха. Je suis Volnovakha», которая напоминает о трагических событиях 2015 года, когда оккупанты расстреляли украинских военных и мирных жителей на блокпосту неподалеку от города.
По словам автора марки военного художника Dante, эти работы он создавал с чувством боли и гордости, чтобы показать силу духа Волновахи: в каждом штрихе — борьба, в каждой детали — память, а в каждом символе — вера, что жизнь и свобода всегда победят.
Тираж марки составляет 840 000 экземпляров, номинал — U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты).
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Кроме того, выпущено 25 000 экземпляров конверта «Первый день», 20 000 художественных карт, 500 экземпляров презентационных папок. Погашение штемпелем «Первый день» состоится в г. Киеве (1 001), спецпогашение — в с. Ялта Волновахского района Донецкой области.
Официальный ввод в обращение марки «Міста Героїв. Волноваха» состоится 18 февраля.
А уже с 13 февраля марочный лист из шести марок, конверт и художественная карта к выпуску будут доступны в почтовом маркете для оформления предзаказа.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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