Укрпочта выпустила лимитированный набор марок «Черный лес» — Finance.ua
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Укрпочта выпустила лимитированный набор марок «Черный лес»

Личные финансы
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Укрпочта выпустила лимитированный набор марок «Черный лес»
Укрпочта выпустила лимитированный набор марок «Черный лес»
Укрпочта объявила о запуске лимитированного выпуска «Черный лес» по проекту «Собственная марка».
Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
«Без 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки „Черный лес“ не обошлась ни одна ключевая борьба против российского врага. Благодаря разведчикам оккупанты теряли, теряют и еще будут терять свое высокотехнологичное вооружение. В честь героев и героинь бригады Укрпочта выпускает лимитированный почтовый выпуск по проекту „Собственная марка“», — сказано в сообщении.
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта
Детали выпуска марок:
  • тираж набора (лист с 9 марками и художественный конверт со спецпогашением) — 1340 экземпляров;
  • стоимость — 700 грн;
  • дизайн — бригада «Черный лес».
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта
Также со вторника, 11 февраля на postmark.ukrposhta.ua можно приобрести неномерной лист с 28 марками «15 отдельная бригада артиллерийской разведки «Черный лес» (немного другой чем номерной), художественный конверт «15 отдельная бригада артиллерийской разведки «Черный лес»» и художественный конверт Сухопутные войска Вооруженных сил Украины с маркой «Тризуб» и оттиском штемпеля «Черный лес».
Напомним, ранее Укрпочта объявила о запуске лимитированного выпуска «Третья Штурмовая» по проекту «Собственная марка».
Укрпочта выпустила марку, посвященную украинскому спортсмену Александру Усику и его бою с английским боксером Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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