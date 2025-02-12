Укрпочта выпустила лимитированный набор марок «Черный лес» — Finance.ua

Укрпочта выпустила лимитированный набор марок «Черный лес» Сегодня 12:42 — Личные финансы

Укрпочта выпустила лимитированный набор марок «Черный лес»

Укрпочта объявила о запуске лимитированного выпуска «Черный лес» по проекту «Собственная марка».

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

«Без 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки „Черный лес“ не обошлась ни одна ключевая борьба против российского врага. Благодаря разведчикам оккупанты теряли, теряют и еще будут терять свое высокотехнологичное вооружение. В честь героев и героинь бригады Укрпочта выпускает лимитированный почтовый выпуск по проекту „Собственная марка“», — сказано в сообщении.

Фото: Укрпочта

Детали выпуска марок:

тираж набора (лист с 9 марками и художественный конверт со спецпогашением) — 1340 экземпляров;

стоимость — 700 грн;

дизайн — бригада «Черный лес».

Фото: Укрпочта

Также со вторника, 11 февраля на postmark.ukrposhta.ua можно приобрести неномерной лист с 28 марками «15 отдельная бригада артиллерийской разведки «Черный лес» (немного другой чем номерной), художественный конверт «15 отдельная бригада артиллерийской разведки «Черный лес»» и художественный конверт Сухопутные войска Вооруженных сил Украины с маркой «Тризуб» и оттиском штемпеля «Черный лес».

Напомним, ранее Укрпочта объявила о запуске лимитированного выпуска «Третья Штурмовая» по проекту «Собственная марка».

Укрпочта выпустила марку, посвященную украинскому спортсмену Александру Усику и его бою с английским боксером Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.

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