Укрпочта запустила маркетплейс с бесплатной доставкой

На первом этапе команда проекта будет сосредоточена на том, чтобы обеспечить украинцев необходимыми товарами в течение зимнего периода.

Укрпочта запустила «Укрпочта Маркет» — сервис для заказа повседневных товаров с бесплатной доставкой в ​​отделения по всей Украине. Маркетплейс работает в приложении «Укрпочта 2.0».

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Какие товары можно заказать

В ассортименте «Укрпочта Маркета» представлены продукты питания и напитки, товары для дома, средства по уходу за собой, детские товары и продукция для животных.

Чтобы совершить покупку, нужно выбрать товары в приложении, оплатить заказ и забрать его в отделении Укрпочты. Доставка бесплатная.

Почему Укрпочта запустила собственный маркетплейс

На решение развивать онлайн-торговлю повлияли изменения в покупательском поведении украинцев во время войны. Воздушные тревоги ограничивают работу торговых центров. В сентябре они сократили 30,8% рабочего времени торговых центров. В то же время, покупка товаров первой необходимости через интернет не всегда выгодна для потребителей. К примеру, доставка заказа на 200 грн может стоить 80 грн. Поэтому покупатели откладывают приобретение товаров или ждут, пока соберется корзина побольше.

«Укрпочта Маркет» устранит этот барьер за счет бесплатной доставки. Покупатели смогут заказывать необходимые товары вне зависимости от суммы покупки.

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«Наша конкуренция — не с другими маркетплейсами. Наша главная конкуренция — с барьерами, по которым человек сегодня не может покупать самое необходимое», — отметил СЕО Укрпочты Игорь Смелянский.

Он добавил, что маркетплейс не субсидируется государством.

«Это чисто рыночный проект. Такой же, как, например, Amazon Prime, где есть бесплатная доставка, или маркетплейсы почты Бразилии, Франции или Объединенных Арабских Эмиратов», — отметил Смелянский.

Какие возможности маркетплейс открывает для продавцов

Благодаря новому сервису продавцы получают доступ к миллионам клиентов Укрпочты без необходимости создавать собственную систему доставки. Это позволяет даже небольшим производителям продавать товары в разных регионах Украины.

Для покупателей процесс заказа остается простым: нужно выбрать товар, оплатить его и получить в отделении.

Как будет развиваться «Укрпочта Маркет»

На первом этапе команда проекта будет сосредоточена на том, чтобы обеспечить украинцев необходимыми товарами в течение зимнего периода.

Дальнейшее развитие сервиса будет зависеть от потребностей покупателей. Если возникнет спрос на более бюджетные товары, ассортимент расширят. При необходимости в каталог могут добавить и бытовую технику.