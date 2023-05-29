Укрпочта запускает предзаказ на «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» (фото) — Finance.ua

Укрпочта запускает предзаказ на «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» (фото) Сегодня 15:46 — Фондовый рынок

Укрпочта запускает предзаказ на «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» (фото)

Укрпочта запускает предзаказ на почтовый блок под названием «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього».

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Совсем скоро, 1 июня, мы будем отмечать День защиты детей. С 2022 года он приобрел для нас совсем иное значение. Более глубокое и значимое. Очень надеюсь, что те дети, которые живут сегодня в Украине, получат в этот день подарок от наших ВСУ в виде спокойного неба, ну и, возможно, мороженого", — отметил Смелянский.

Что входит в набор

Блок марок «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього»;

Конверт «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього»;

Карта «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього».

Оформление предзаказа

Предзаказ можно оформить в онлайн-магазине Укрпочты.

С 1 июня блок можно приобрести во всех отделениях, в онлайн-магазине Укрпочты, маркетплейсах eBay и Amazon.

«Марка благотворительная, а средства пойдут на поддержку тех детей, кому сегодня труднее всего, кто потерял своих родителей», — заявил Смелянский.

😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.