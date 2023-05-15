В 1-м квартале Укрпочта сократила убыток на 38% до 404 млн гривен — Finance.ua

В 1-м квартале Укрпочта сократила убыток на 38% до 404 млн гривен
В январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года акционерное общество «Укрпочта» сократило убыток на 38%, или на 247,894 млн гривен до 403,815 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении «Укрпочты».
Чистый доход «Укрпочты» в 1 квартале увеличился на 24,8%, или на 551,319 млн гривен до 2,78 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2022 год Укрпочта закончила с убытком в размере 1,258 млрд гривен против 183,6 млн гривен прибыли за 2021 год.
По результатам 2022 года чистый доход компании уменьшился на 7,7%, или на 0,858 млрд гривен по сравнению с 2021 годом, до 10,323 млрд гривен.
АО «Укрпочта» — национальный оператор почтовой связи Украины.
Учредителем и акционером «Укрпочты» является государство в лице Министерства инфраструктуры.
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