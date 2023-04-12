Укрпочта выставит на продажу тысячу марок «русский военный корабль», чтобы собрать на дрон — Finance.ua
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Укрпочта выставит на продажу тысячу марок «русский военный корабль», чтобы собрать на дрон

Личные финансы
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Укрпочта выставит на продажу тысячу марок «русский военный корабль», чтобы собрать на дрон
Укрпочта выставит на продажу тысячу марок «русский военный корабль», чтобы собрать на дрон
«Укрпочта» выставит на продажу тысячу экземпляров выпущенной год назад первой марки войны «русский военный корабль, иди...!», чтобы собрать на дрон.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«К годовщине выпуска первой почтовой марки Украины военного времени „русский военный корабль, иди...!“ Укрпочта подготовила специальный благотворительный выпуск — презентационную рамку „русский военный корабль, иди...!“. Она содержит почтовую карточку и ту самую легендарную почтовую марку „русский военный корабль, иди...!“ с отпечатком штемпеля „Первый день“, которым марка гасилась в день введения в обращение на киевском главпочтамте год назад», — говорится в сообщении.
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Тираж выпуска лимитирован — 1000 экземпляров. Цена — 1600 грн.
«Одна тысяча гривен от реализации каждой рамки будет направлена на закупку квадрокоптеров для Вооруженных сил Украины», — отметили в компании, добавив, что планируют собрать 1 миллион гривен.
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Как говорят в «Укрпочте», марка «русский военный корабль, иди...!» — легендарный, исторический и всемирно известный символ Украины.
Так, почтовая марка с кораблем стала самым дорогим лотом, проданным на благотворительном аукционе от Prozorro за 5 млн грн. Также почтовая марка продавалась как на украинских, так и на мировых маркетлейсах, например, на eBay стоимость почтовой марки достигала около 1 тыс. дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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