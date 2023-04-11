В Украине планируют выпускать NFT-марки — Finance.ua

В Украине планируют выпускать NFT-марки Сегодня 12:43 — Криптовалюта

Фото: NFT-марка почты Швейцарии

На рассмотрении парламента находится законодательство, позволяющее выпускать NFT-марки в Украине.

Об этом сообщил гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

«283 голосами „за“ депутаты ВР приняли за основу закон об NFT-марке. (...) Этот закон позволит Украине стать одной из первых стран мира, которая запустит NFT-марки, а главное — собрать значительные средства на наши ВСУ, чтобы совсем скоро мы смогли выпустить цифровую марку, посвященную нашей победе. А пока ждем второго чтения и готовимся», — написал Смелянский.

В качестве примера он показал NFT-марку почты Швейцарии.

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Законопроект предусматривает, что с целью защиты авторских прав на изображение почтовой марки в Украине введут понятие «цифровая почтовая марка», которая будет являться цифровой копией изображения почтовой марки и не будет относиться к знакам почтовой оплаты.

Если законопроект будет принят, то нормы документа будут урегулировать вопросы использования цифровых копий изображений почтовых марок.

«Будет определено, что цифровая почтовая марка является объектом изобразительного искусства и не является средством оплаты услуги почтовой связи по пересылке письменной корреспонденции, предоставляемой назначенным оператором почтовой связи», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, 10 апреля фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк, участник группы «КилимМен» и генеральный директор компании «Укрпочта» Игорь Смелянский погасили в Калуше новую марку Kalush Orchestra. Выпустили ее к годовщине победы коллектива на песенном конкурсе «Евровидение».

Марки Kalush Orchestra и две розовые панамы, подписанные участниками группы, Олег Псюк планирует разыграть на благотворительном аукционе. Заработанные деньги, говорит музыкант, передадут на нужды штурмовой бригады «Лють».

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УНН По материалам:

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