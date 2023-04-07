Смелянский рассказал, какую следующую марку и когда выпустит Укрпочта — Finance.ua

Смелянский рассказал, какую следующую марку и когда выпустит Укрпочта Сегодня 14:33 — Фондовый рынок

Смелянский рассказал, какую следующую марку и когда выпустит Укрпочта

Следующая марка, выпущенная Укрпочтой, может быть посвящена погибшим героям Украины. В то же время это станет одной из тем, по поводу которой состоится голосование среди украинцев в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Смелянский объяснил, что неизвестно, кто или что станет лицом новой марки. Однако в ближайшие месяцы Укрпочта проведет голосование и спросит мнение украинцев относительно того, как они видят следующую марку.

Мы не можем сказать точно, кто будет следующим героем. Голосование будет по нескольким темам, поскольку есть очень чувствительные темы. Одной из таких будет, например, марка, посвященная погибшим героям. Это важная тема, потому что каждая семья защитника считает своего бойца главным героем, и это оправдано, так и есть. Поэтому мы хотим спросить у украинцев, какую марку они хотят увидеть следующей. То есть, будет ли это личность или наоборот — это не должно быть чье-то конкретное лицо, чтобы любая семья не чувствовала себя обиженной. Есть темы, о которых мы действительно хотим услышать мнение украинцев — как они это видят. Это делается для того, чтобы, когда мы выпустим следующую марку — она нашла своих поклонников. Голосование планируется в ближайшие месяцы. Посмотрим, как будет. Мы хотим правильно сформировать вопрос и получить ответ", — рассказал он.

Справка Finance.ua:

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Укрпочта анонсировала выпуск нового набора марок. В набор входят: блок «Воины света. Воины добра», конверт «Воины света. Воины добра», карта «Воины света. Воины добра»;

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УНН По материалам:

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