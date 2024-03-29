Укрпочта выпустит марку, посвященную Чернигову (фото) — Finance.ua

Укрпочта выпустит марку, посвященную Чернигову (фото) Сегодня 12:20

Укрпочта выпустит марку, посвященную Чернигову (фото)

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский объявил выпуск посвященной Чернигову марки из почтового блока «Города Героев».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Согласно Указу Президента, в Украине, на сегодня, 10 городов-героев: Буча, Ирпень, Николаев, Ахтырка, Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон и Чернигов. Мы уже выпустили марки в серии „Города Героев“, посвященные 6 из них. Сегодня объявляем о выпуске 7-й марки серии — Чернигов», — написал Смелянский.

Читайте также Укрпочта ввела в обращение новую марку

Предзаказать марку можно по ссылке , а в обращение она поступит 3 апреля.

Почтовый выпуск, являющийся продолжением серии «Города Герои», посвящен Чернигову, Нежину, с. Ягодному, с. Семеновка.

Эскизы разработаны креативным агентством I AM IDEA.

Характеристики:

Тираж блока — 150 000 экземпляров.

Номер по каталогу Укрпочты — 208 (2077−2080).

Размер блока, мм — 149×93.

Размер марки, мм — 4×33,06×43,5.

Количество марок в блоке — 4.

Номинал каждой почтовой марки М.

Стоимость — 120.00 грн.

Справка Finance.ua:

9 декабря 2022 вышла почтовая марка «Херсон — это Украина!», а в марте 2023 года серию продолжил почтовый блок «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель», посвященный городам-героям Киевщины и их непокоренным жителям;

14 сентября 2023 года Укрпочта официально ввела в обращение почтовый блок «Города Героев. Харьковщина», посвященный городам Героев: Балаклее, Изюму, Купянску и Харькове;

27 марта 2024 года была презентована марка «Города Героев. Ахтырка».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.