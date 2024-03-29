Укрпочта выпустит марку, посвященную Чернигову (фото) — Finance.ua

Укрпочта выпустит марку, посвященную Чернигову (фото)
Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский объявил выпуск посвященной Чернигову марки из почтового блока «Города Героев».
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Согласно Указу Президента, в Украине, на сегодня, 10 городов-героев: Буча, Ирпень, Николаев, Ахтырка, Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон и Чернигов. Мы уже выпустили марки в серии „Города Героев“, посвященные 6 из них. Сегодня объявляем о выпуске 7-й марки серии — Чернигов», — написал Смелянский.
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Предзаказать марку можно по ссылке, а в обращение она поступит 3 апреля.
Почтовый выпуск, являющийся продолжением серии «Города Герои», посвящен Чернигову, Нежину, с. Ягодному, с. Семеновка.
Эскизы разработаны креативным агентством I AM IDEA.
Характеристики:
- Тираж блока — 150 000 экземпляров.
- Номер по каталогу Укрпочты — 208 (2077−2080).
- Размер блока, мм — 149×93.
- Размер марки, мм — 4×33,06×43,5.
- Количество марок в блоке — 4.
- Номинал каждой почтовой марки М.
- Стоимость — 120.00 грн.
Справка Finance.ua:
- 9 декабря 2022 вышла почтовая марка «Херсон — это Украина!», а в марте 2023 года серию продолжил почтовый блок «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель», посвященный городам-героям Киевщины и их непокоренным жителям;
- 14 сентября 2023 года Укрпочта официально ввела в обращение почтовый блок «Города Героев. Харьковщина», посвященный городам Героев: Балаклее, Изюму, Купянску и Харькове;
- 27 марта 2024 года была презентована марка «Города Героев. Ахтырка».
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