Укрпочта выпустит марку, посвященную Чернигову (фото) — Finance.ua
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Укрпочта выпустит марку, посвященную Чернигову (фото)

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Укрпочта выпустит марку, посвященную Чернигову (фото)
Укрпочта выпустит марку, посвященную Чернигову (фото)
Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский объявил выпуск посвященной Чернигову марки из почтового блока «Города Героев».
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Согласно Указу Президента, в Украине, на сегодня, 10 городов-героев: Буча, Ирпень, Николаев, Ахтырка, Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон и Чернигов. Мы уже выпустили марки в серии „Города Героев“, посвященные 6 из них. Сегодня объявляем о выпуске 7-й марки серии — Чернигов», — написал Смелянский.
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Предзаказать марку можно по ссылке, а в обращение она поступит 3 апреля.
Почтовый выпуск, являющийся продолжением серии «Города Герои», посвящен Чернигову, Нежину, с. Ягодному, с. Семеновка.
Эскизы разработаны креативным агентством I AM IDEA.
Укрпочта выпустит марку, посвященную Чернигову (фото)
Характеристики:
  • Тираж блока — 150 000 экземпляров.
  • Номер по каталогу Укрпочты — 208 (2077−2080).
  • Размер блока, мм — 149×93.
  • Размер марки, мм — 4×33,06×43,5.
  • Количество марок в блоке — 4.
  • Номинал каждой почтовой марки М.
  • Стоимость — 120.00 грн.

Справка Finance.ua:

  • 9 декабря 2022 вышла почтовая марка «Херсон — это Украина!», а в марте 2023 года серию продолжил почтовый блок «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель», посвященный городам-героям Киевщины и их непокоренным жителям;
  • 14 сентября 2023 года Укрпочта официально ввела в обращение почтовый блок «Города Героев. Харьковщина», посвященный городам Героев: Балаклее, Изюму, Купянску и Харькове;
  • 27 марта 2024 года была презентована марка «Города Героев. Ахтырка».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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