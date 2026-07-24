Укрпочта выпустила новую марку с трезубцем (фото) Сегодня 13:22

Почтовый выпуск «Тризуб. Честь»

Укрпочта представила новый почтовый выпуск «Тризуб. Честь», посвященный главному государственному символу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как выглядит новая почтовая марка

На почтовой марке силуэт Тризуба, исполненный в цветах военного камуфляжа «пиксель», постепенно трансформируется в руки воина со сжатыми кулаками.

Автором эскиза стал художник Алексей Кустовский (Кусто). В своей работе он изобразил Тризуб не только как символ украинской государственности, но и как образ украинцев, каждый день защищающих страну.

Это вторая марка с изображением трезубца

Композицию дополняют строчки из поэмы «Энеида» Ивана Котляревского, размещенные на купоне марочного листа: «Любов к отчизні де героїть, Там сила вража не устоїть…»

Как отмечают в Укрпочте, написанные более двух веков назад слова и сегодня остаются актуальными, напоминая, что любовь к Родине была и остается источником силы украинского сопротивления.

Продолжение тематической серии

Новый выпуск, представленный ко Дню Украинской Государственности, продолжает тематическую серию, в которой Укрпочта осмысливает истоки украинской государственности и ее фундаментальные символы.

Ранее компания уже презентовала почтовые выпуски с изображением трезубца — почтовую марку «Ко Дню Достоинства и Свободы» авторства Дмитрия Крышовского и марковый лист к «Тризуб Незалежности» Владимира Тарана.

Композицию дополняют строчки из поэмы «Энеида» Ивана Котляревского

Вместе они рассказывают историю символа, который прошел путь от родового знака князя Владимира Великого до герба Украинской Народной Республики, Малого Государственного Герба независимой Украины, а сегодня стал одним из самых известных символов украинской несокрушимости в мире.

Тираж и где купить

Тираж новой почтовой марки составляет 1 млн экземпляров, номинал — U. Конверт «Перший день» выпущен тиражом 15 тыс. экземпляров, презентационные папки — лимитированной серией в 350 экземпляров.

Стоимость набора — 255 грн. Предлагаемый почтовый набор включает: лист «Тризуб. Честь» и конверт «Перший день».

Купить почтовый выпуск «Тризуб. Честь» можно в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и на маркетплейсе Укрпочта.Маркет

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины к 35-летию Независимости Украины выпустит памятную монету. Тираж составит до 5 тысяч штук, а номинал — 20 гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.