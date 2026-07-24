Укрпочта выпустила новую марку с трезубцем (фото)
Укрпочта представила новый почтовый выпуск «Тризуб. Честь», посвященный главному государственному символу Украины.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Как выглядит новая почтовая марка
На почтовой марке силуэт Тризуба, исполненный в цветах военного камуфляжа «пиксель», постепенно трансформируется в руки воина со сжатыми кулаками.
Автором эскиза стал художник Алексей Кустовский (Кусто). В своей работе он изобразил Тризуб не только как символ украинской государственности, но и как образ украинцев, каждый день защищающих страну.
Композицию дополняют строчки из поэмы «Энеида» Ивана Котляревского, размещенные на купоне марочного листа: «Любов к отчизні де героїть, Там сила вража не устоїть…»
Как отмечают в Укрпочте, написанные более двух веков назад слова и сегодня остаются актуальными, напоминая, что любовь к Родине была и остается источником силы украинского сопротивления.
Продолжение тематической серии
Новый выпуск, представленный ко Дню Украинской Государственности, продолжает тематическую серию, в которой Укрпочта осмысливает истоки украинской государственности и ее фундаментальные символы.
Ранее компания уже презентовала почтовые выпуски с изображением трезубца — почтовую марку «Ко Дню Достоинства и Свободы» авторства Дмитрия Крышовского и марковый лист к «Тризуб Незалежности» Владимира Тарана.
Вместе они рассказывают историю символа, который прошел путь от родового знака князя Владимира Великого до герба Украинской Народной Республики, Малого Государственного Герба независимой Украины, а сегодня стал одним из самых известных символов украинской несокрушимости в мире.
Тираж и где купить
Тираж новой почтовой марки составляет 1 млн экземпляров, номинал — U. Конверт «Перший день» выпущен тиражом 15 тыс. экземпляров, презентационные папки — лимитированной серией в 350 экземпляров.
Стоимость набора — 255 грн. Предлагаемый почтовый набор включает: лист «Тризуб. Честь» и конверт «Перший день».
Купить почтовый выпуск «Тризуб. Честь» можно в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и на маркетплейсе Укрпочта.Маркет.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк Украины к 35-летию Независимости Украины выпустит памятную монету. Тираж составит до 5 тысяч штук, а номинал — 20 гривен.
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