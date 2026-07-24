Военное положение и мобилизация в Украине продлены: Зеленский подписал законы Сегодня 12:38

Это уже 20-е продолжение военного положения

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом говорится в карточках законопроектов № 15401 № 15402 . Верховная Рада приняла соответствующие законопроекты 14 июля.

Военное положение и мобилизация продлены еще на 90 дней

Согласно законам, военное положение и всеобщая мобилизация продлены со 2 августа 2026 года до 31 октября 2026 года.

Это уже 20-е продление военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения россии.

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