Военное положение и мобилизация в Украине продлены: Зеленский подписал законы
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Об этом говорится в карточках законопроектов № 15401 и № 15402. Верховная Рада приняла соответствующие законопроекты 14 июля.
Военное положение и мобилизация продлены еще на 90 дней
Согласно законам, военное положение и всеобщая мобилизация продлены со 2 августа 2026 года до 31 октября 2026 года.
Это уже 20-е продление военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения россии.
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