«Укрпочта» выпустила новую марку к годовщине освобождения острова Змеиный — Finance.ua

«Укрпочта» выпустила новую марку к годовщине освобождения острова Змеиный Сегодня 12:23 — Личные финансы

«Укрпочта» выпустила новую марку к годовщине освобождения острова Змеиный, Фото: "Укрпошта"

В день освобождения острова Змеиный от российских оккупантов, 30 июня, «Укрпочта» вводит в обращение новую почтовую марку «Главное управление разведки Министерства обороны Украины». Средства от ее продажи пойдут на приобретение средства «мести», ударную силу которого вскоре испытают на себе российские захватчики.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Он напомнил, что год назад, в этот же день, наши ВСУ освободили остров Змеиный, показав всему миру, что российский «панцирь» не так уж и крепок.

«И ответ на то, как мы можем отметить этот день, весьма однозначен. Помочь нашим военным создавать еще больше позитивных дней и новостей», — отметил Смелянский.

Он добавил, что для этого «Укрпочта» вместе с ГУР создали благотворительный почтовый выпуск, который с 30 июня можно приобрести в почтовых отделениях, онлайн-магазине , Amazon и eBay.

Кроме того, можно заказать мерч с лозунгами «Тотальное шумопоглощение» и «Храни тишину в покое».

«Средства от продажи марок направим на кое-что, способное защитить наши города от ракет, запущенных с кораблей, и даже разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно из украинских портов. Кое-что, что заставит вражескую пропаганду придумывать новые сценарии реакции на провалы», — пообещал Смелянский.

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На почтовой марке, конвертах и ​​открытке изображены разведчики, находящиеся на боевых задачах. Автор почтового выпуска — заслуженный художник Украины Александр Охапкин. Фото для открытки предоставлено ГУР М О Украины .

Тираж почтовой марки — 1 075 000 экземпляров. Номинал марки — F (23 грн.) + 7,00 грн. благотворительность. Количество марок в листе — 5+1 купон. К марке выпущен конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт и художественная открытка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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