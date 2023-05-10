Укрпочта представила новую марку — Finance.ua

Укрпочта представила новую марку
Укрпочта представила новую марку ко Дню Европы.
Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил в Телеграме.
«…Укрпочта, вместе со многими европейскими почтами, представляет нынешнюю почтовую марку по программе «Europa — «Мир — самая высокая ценность человечества». Мы не удержались и немного отошли от нынешних правил «Europa», отметив на почтовой марке, что для нас мир — это не просто мир, а именно Победа Украины», — говорится в сообщении.
Смелянский отметил, что с сегодняшнего дня эту почтовую марку можно предзаказать в интернет-магазине, а через несколько дней будет объявлена дата ее запуска.
Подробности:
- Количество марок в листе — 6.
- Тираж марочного листа — 100 000.
- Стоимость — 145 грн.
Напомним, Акционерное общество «Укрпочта» во вторник, 9 мая, запустило в обращение марку «Гвардия наступления».
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