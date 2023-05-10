Укрпочта представила новую марку — Finance.ua

Укрпочта представила новую марку Сегодня 15:16 — Личные финансы

Укрпочта представила новую марку

Укрпочта представила новую марку ко Дню Европы.

Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил в Телеграме

«…Укрпочта, вместе со многими европейскими почтами, представляет нынешнюю почтовую марку по программе «Europa — «Мир — самая высокая ценность человечества». Мы не удержались и немного отошли от нынешних правил «Europa», отметив на почтовой марке, что для нас мир — это не просто мир, а именно Победа Украины», — говорится в сообщении.

Смелянский отметил, что с сегодняшнего дня эту почтовую марку можно предзаказать в интернет-магазине, а через несколько дней будет объявлена дата ее запуска.

Подробности:

Количество марок в листе — 6.

Тираж марочного листа — 100 000.

Стоимость — 145 грн.

Напомним, Акционерное общество «Укрпочта» во вторник, 9 мая, запустило в обращение марку «Гвардия наступления».

Укрінформ По материалам:

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