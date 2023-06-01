"Укрпочта" выпустила новую благотворительную почтовую марку ко Дню защиты детей (фото) — Finance.ua

"Укрпочта" выпустила новую благотворительную почтовую марку ко Дню защиты детей (фото)
Акционерное общество «Укрпочта» выпустило благотворительный почтовый блок к Международному дню защиты детей.
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.
Где купить? почтовый выпуск будет доступен в городских отделениях «Укрпочты» по всей стране, в почтовом маркете и маркетплейсах eBay и Amazon.
Каждый марковый лист, который стоит 100 гривен, содержит благотворительную составляющую — 40 гривен с каждого листа будут направлены на цели благотворительности.
Вместо того чтобы собирать альбомы для открыток, Укрпочта предлагает новый способ их отображения — тематические благотворительные магниты «Дети Победы».
«Надеюсь эти рисунки принесут вам столько же радости и вдохновения, сколько принесли нашей команде во время работы над этим проектом», — написал Смелянский.
Также гендиректор сообщил, что учитывая ночной ракетный удар по Киеву, в «Укрпочте» отменили все торжественные мероприятия по запуску марки сегодня в столице.
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