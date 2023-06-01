"Укрпочта" выпустила новую благотворительную почтовую марку ко Дню защиты детей (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

"Укрпочта" выпустила новую благотворительную почтовую марку ко Дню защиты детей (фото)

19
"Укрпочта" выпустила новую благотворительную почтовую марку ко Дню защиты детей (фото)
"Укрпочта" выпустила новую благотворительную почтовую марку ко Дню защиты детей (фото)
Акционерное общество «Укрпочта» выпустило благотворительный почтовый блок к Международному дню защиты детей.
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.
Где купить? почтовый выпуск будет доступен в городских отделениях «Укрпочты» по всей стране, в почтовом маркете и маркетплейсах eBay и Amazon.
Каждый марковый лист, который стоит 100 гривен, содержит благотворительную составляющую — 40 гривен с каждого листа будут направлены на цели благотворительности.
Читайте также
Вместо того чтобы собирать альбомы для открыток, Укрпочта предлагает новый способ их отображения — тематические благотворительные магниты «Дети Победы».
«Надеюсь эти рисунки принесут вам столько же радости и вдохновения, сколько принесли нашей команде во время работы над этим проектом», — написал Смелянский.
Также гендиректор сообщил, что учитывая ночной ракетный удар по Киеву, в «Укрпочте» отменили все торжественные мероприятия по запуску марки сегодня в столице.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.