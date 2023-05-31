«Укрпочта» доставляет посылки от продаж в интернете по специальным тарифам в 67 стран — Finance.ua
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«Укрпочта» доставляет посылки от продаж в интернете по специальным тарифам в 67 стран

Личные финансы
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«Укрпочта» доставляет посылки от продаж в интернете по специальным тарифам в 67 стран
«Укрпочта» доставляет посылки от продаж в интернете по специальным тарифам в 67 стран
«Укрпочта» запустила в тестовом режиме услугу по доставке мелких отправлений за границу.
Об этом сообщила «Укрпочта».
За отправку посылки весом 2 кг в Австралию «Укрпочтой» установлен предельный тариф 37,39 доллара. Доставка в Бельгию мелкой посылки такого же веса будет стоить 23,79 доллара.

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«Обновление для типа отправки „Мелкий пакет Prime“ — добавляем новые страны! Сегодня делимся информацией о доставке в Австралию», — сообщила пресс-служба почтовой компании.
По информации «Укрпочты», «Мелкий пакет Prime» разработан для формата продаж в интернете: доставка в почтовый ящик и обработка в стране назначения в приоритетном порядке.
«Уже есть доставленный всего за 17 дней пакет по маршруту Чернигов — Австралия! Полный треккинг ваших отправлений на сайте Почты Австралии работает отлично», — сообщили в государственной компании.
По этому типу отправки доставка происходит в 67 стран (в том числе в Австралию и Канаду).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інформатор Гроші
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