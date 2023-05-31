«Укрпочта» доставляет посылки от продаж в интернете по специальным тарифам в 67 стран — Finance.ua

«Укрпочта» доставляет посылки от продаж в интернете по специальным тарифам в 67 стран Сегодня 17:15 — Личные финансы

«Укрпочта» доставляет посылки от продаж в интернете по специальным тарифам в 67 стран

«Укрпочта» запустила в тестовом режиме услугу по доставке мелких отправлений за границу.

Об этом сообщила « Укрпочта ».

За отправку посылки весом 2 кг в Австралию «Укрпочтой» установлен предельный тариф 37,39 доллара. Доставка в Бельгию мелкой посылки такого же веса будет стоить 23,79 доллара.

«Обновление для типа отправки „Мелкий пакет Prime“ — добавляем новые страны! Сегодня делимся информацией о доставке в Австралию», — сообщила пресс-служба почтовой компании.

По информации «Укрпочты» , «Мелкий пакет Prime» разработан для формата продаж в интернете: доставка в почтовый ящик и обработка в стране назначения в приоритетном порядке.

«Уже есть доставленный всего за 17 дней пакет по маршруту Чернигов — Австралия! Полный треккинг ваших отправлений на сайте Почты Австралии работает отлично», — сообщили в государственной компании.

По этому типу отправки доставка происходит в 67 стран (в том числе в Австралию и Канаду).

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Інформатор Гроші По материалам:

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