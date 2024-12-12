«Укрпочта» выпустила марку, посвященную боксеру Усику — Finance.ua
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«Укрпочта» выпустила марку, посвященную боксеру Усику

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«Укрпочта» выпустила марку, посвященную боксеру Усику
«Укрпочта» выпустила марку, посвященную боксеру Усику
Укрпочта выпустила марку, посвященную украинскому спортсмену Александру Усику и его бою с английским боксером Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.
Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества «Укрпочта» Игорь Смелянский.
«Уверен, что эта предпоследняя официальная марка 2024 года найдет своих поклонников, ибо посвящена легенде украинского спорта, его символу — Александру Усику и его бою с Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии», — написал Смелянский.
«Укрпочта» выпустила марку, посвященную боксеру Усику
По его словам, изображение боксера Усика на марке — это послание, «мир любит сильных», а украинцы славятся смелостью и стойкостью.
«И сила — не всегда о мышцах, ракетах, количественном или физическом превосходстве. Это о характере, вере и духе, которыми наша нация одарена», — отметил Смелянский.
Он подчеркнул, что «Усик стал символом несокрушимости для миллионов, его победы вдохновляют и напоминают, что настоящая сила кроется в борьбе за свое».
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«Спасибо Александру за то, что во всех его выходах на ринг украинский флаг реет на экранах миллионов людей по всему миру. Его достижения — наша гордость и мотивация», — подчеркнул Смелянский.
Он добавил, что на бой попасть смогут не все, а купить марку, часть средств с продажи которой пойдет в благотворительный фонд Александра Usyk Foundation и поболеть по телевизору и онлайн — смогут все украинцы.
12 декабря «Укрпочта» открыла предзаказ на марку, которая выйдет в продажу в преддверии боя 19 декабря. Заказать марку можно по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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