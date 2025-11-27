0 800 307 555
35
«Укрпочта» выпустила марку, посвященную аграриям (фото)
«Укрпочта» выпустила марку «Хліб ціною життя», посвященную украинским аграриям.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».
«Новый почтовый выпуск „Хліб ціною життя“ из серии „Героические профессии“ посвящен всем украинским аграриям, которые дают жизнь украинской земле даже под обстрелами», — говорится в сообщении.

Сюжет марки и история фермера

В основе сюжета — история фермера из Херсона Александра Гордиенко, которому президент посмертно присвоил звание Героя Украины. Более 30 лет Александр Гордиенко занимался сельским хозяйством, возглавлял областную ассоциацию фермеров, а после начала полномасштабной войны защищал свои поля. Как рассказывает дочь Александра, мужчина вывез более пяти тысяч противотанковых мин и сбил более двухсот беспилотников, ружьем и средствами РЭБ охранял наш хлеб.
5 сентября 2025 года российский беспилотник попал в его автомобиль прямо во время работы в поле. Александр Гордиенко погиб.
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта

Значение выпуска

«Почтовые марки „Хліб ціною життя“ — обо всех, кто дает жизнь украинской земле. О тех, кто сеет под обстрелами, разминирует поля своими руками и не сдается даже тогда, когда рядом взрывы. Благодаря этим людям семьи в тылу собираются за столом, парни на передовой получают свежий хлеб и знают — их ждут дома. Украинские фермеры каждый день делают то, что держит страну живой. Когда всходит урожай — держится и вера каждого из нас», — комментируют в Укрпочте.

Тираж и оформление

Выпуск представлен сцепкой из двух марок (тираж — 300 тысяч). К маркам традиционно будут выпущены конверт «Перший день» и презентационная папка. Автор почтового выпуска — Анастасия Бондарец.
Напомним, в пятницу, 21 ноября, Укрпочта ввела в обращение художественную почтовую марку «До Дня Гідності та Свободи». На марочном листе напечатаны слова Тараса Шевченко из поэмы «Кавказ», которая стала одним из символов украинского сопротивления империи.
Payment systems